Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест участницы аферы с похищением подростка - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/pokhischenie-2070490430.html
Защита обжаловала арест участницы аферы с похищением подростка
Защита обжаловала арест участницы аферы с похищением подростка - РИА Новости, 27.01.2026
Защита обжаловала арест участницы аферы с похищением подростка
Защита подозреваемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске подала жалобу на меру пресечения подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:54:00+03:00
2026-01-27T10:54:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070146223_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_1adec3067a66ff33e584fb9674503d7b.jpg
https://ria.ru/20260125/sk-2070151439.html
красноярск
россия
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070146223_323:0:1266:707_1920x0_80_0_0_3d1afc415091f4f23c233c14bd30f80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Защита обжаловала арест участницы аферы с похищением подростка

Защита обжаловала арест участницы аферы с похищением подростка в Красноярске

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Защита подозреваемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске подала жалобу на меру пресечения подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат подозреваемой Елена Сухих.
"Жалоба готова и направлена в суд", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов было украдено около 3 миллионов рублей. В пятницу вечером подросток был найден в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. В субботу в СК РФ сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), суд арестовал ее на 1 месяц и 27 суток.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
25 января, 10:11
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСургутСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала