Рейтинг@Mail.ru
Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/podtverzhdenie-2070451138.html
Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам
Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам - РИА Новости, 27.01.2026
Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам
Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:20:00+03:00
2026-01-27T03:20:00+03:00
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg
https://ria.ru/20260122/mintrud-2069455473.html
https://ria.ru/20260126/tekhnologiya-2070346882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01c36c91e175172cfc372a3270d59ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максут шадаев
Максут Шадаев
Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам

В России предложили узаконить подтверждение через Мах как альтернативу смс-кодам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения.
Соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX >>>
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX
22 января, 01:25
НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложил свои предложения ко второму чтению законопроекта. В числе замечаний к тексту участники рынка ни отмечают, что в документе предлагается закрепить подтверждение значимых действий при помощи кода, содержащегося в смс-сообщении и в электронном сообщении в Max.
Как отмечают авторы письма, предлагаемая формулировка предусматривает не альтернативу, а одновременное направление кода по двум каналам. Это может привести к снижению удобства для пользователей и удорожанию процесса подтверждения юридически значимых действий для участников рынка.
"В этой связи полагаем необходимым дополнить проектируемую часть ФЗ ... положением о возможности направления вышеуказанного кода иными способами, установленными федеральным законом или правительством Российской Федерации, а также закрепить возможность альтернативного использования различных способов подтверждения", - указано в письме.
Они объясняют, что обязательная рассылка смс-сообщений с кодами приводит к дополнительным затратам со стороны владельцев интернет-сервисов, так как осуществляется на основании договоров с операторами связи. Также участники финансового рынка предлагают рассмотреть возможность введения государственного регулирования тарифов на рассылку кодов в смс-сообщениях.
Кроме того, смс-уведомления, по мнению авторов письма, является наименее надежным способом двухфакторной идентификации в сравнении с другими методами - например, пуш-уведомлениями. Национальная платформа Мах, в свою очередь, позволяет улучшить ситуацию, но не решает проблему достаточного количества альтернатив в части способов подтверждения значимых действий в интернете.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В MAX появилась функция отложенной отправки сообщений
Вчера, 15:33
 
Максут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала