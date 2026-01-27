Подтверждение через Мах предложили узаконить как альтернативу смс-кодам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает установить рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, через пуш-уведомления в Max в качестве полноценной альтернативы смс-сообщениям, а также закрепить возможность использования других способов подтверждения.

Соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).

НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложил свои предложения ко второму чтению законопроекта. В числе замечаний к тексту участники рынка ни отмечают, что в документе предлагается закрепить подтверждение значимых действий при помощи кода, содержащегося в смс-сообщении и в электронном сообщении в Max.

Как отмечают авторы письма, предлагаемая формулировка предусматривает не альтернативу, а одновременное направление кода по двум каналам. Это может привести к снижению удобства для пользователей и удорожанию процесса подтверждения юридически значимых действий для участников рынка.

"В этой связи полагаем необходимым дополнить проектируемую часть ФЗ ... положением о возможности направления вышеуказанного кода иными способами, установленными федеральным законом или правительством Российской Федерации, а также закрепить возможность альтернативного использования различных способов подтверждения", - указано в письме.

Они объясняют, что обязательная рассылка смс-сообщений с кодами приводит к дополнительным затратам со стороны владельцев интернет-сервисов, так как осуществляется на основании договоров с операторами связи. Также участники финансового рынка предлагают рассмотреть возможность введения государственного регулирования тарифов на рассылку кодов в смс-сообщениях.