Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 27.01.2026
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби
Население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби и считает "бредом и подлостью" Зеленского...
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби
Украинцы надеются на скорый мир по результатам переговоров в Абу-Даби
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби и считает "бредом и подлостью" Зеленского его нежелание выводить подразделения ВСУ из Донбасса, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России
, США
и Украины
прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби
.
"Мирное население подконтрольных Киеву
территорий очень надеется на положительный исход переговоров в Абу-Даби и на скорейшее окончание боевых действий… При этом речи Зеленского о нежелании выводить ВСУ
с территории ДНР
они воспринимают как бред и подлость", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона
.
Собеседник агентства подчеркнул, что подавляющее большинство родственников украинских военнослужащих понимает, что за все псевдопатриотические агрессивные заявления Зеленского расплачиваться, причем своими жизнями и здоровьем, придется их мужьям, отцам и сыновьям. На этом фоне, актуальная ситуация в украинском тылу осложняется зверствами военкомов и кризисом в сфере ЖКХ.
"Нарастающий беспредел, творимый ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), полный коллапс в коммунальной сфере, отсутствие электроэнергии делают жизнь простых граждан в Херсоне и Одессе
просто невыносимой", - заключил херсонский подпольщик.