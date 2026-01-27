МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби и считает "бредом и подлостью" Зеленского его нежелание выводить подразделения ВСУ из Донбасса, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.

Собеседник агентства подчеркнул, что подавляющее большинство родственников украинских военнослужащих понимает, что за все псевдопатриотические агрессивные заявления Зеленского расплачиваться, причем своими жизнями и здоровьем, придется их мужьям, отцам и сыновьям. На этом фоне, актуальная ситуация в украинском тылу осложняется зверствами военкомов и кризисом в сфере ЖКХ.