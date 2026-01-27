Рейтинг@Mail.ru
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби
27.01.2026
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби
Население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби и считает "бредом и подлостью" Зеленского...
2026
Подполье: украинцы надеются на скорый мир после переговоров в Абу-Даби

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Население подконтрольных Киеву территорий надеется на скорое наступление мира по результатам переговоров в Абу-Даби и считает "бредом и подлостью" Зеленского его нежелание выводить подразделения ВСУ из Донбасса, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
"Мирное население подконтрольных Киеву территорий очень надеется на положительный исход переговоров в Абу-Даби и на скорейшее окончание боевых действий… При этом речи Зеленского о нежелании выводить ВСУ с территории ДНР они воспринимают как бред и подлость", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Собеседник агентства подчеркнул, что подавляющее большинство родственников украинских военнослужащих понимает, что за все псевдопатриотические агрессивные заявления Зеленского расплачиваться, причем своими жизнями и здоровьем, придется их мужьям, отцам и сыновьям. На этом фоне, актуальная ситуация в украинском тылу осложняется зверствами военкомов и кризисом в сфере ЖКХ.
"Нарастающий беспредел, творимый ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), полный коллапс в коммунальной сфере, отсутствие электроэнергии делают жизнь простых граждан в Херсоне и Одессе просто невыносимой", - заключил херсонский подпольщик.
