В Подмосковье мужчину арестовали за аферу с якобы возвращением пленных

Согласно материалам дела, 27 июля фигурант получил от женщины, которая действовала в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных средств в сумме 500 тысяч рублей за якобы оказание помощи в возвращении из украинского плена бойца СВО. При пересчете денег его задержали сотрудники ФСБ. Кроме того, следствие установило, что от другой потерпевшей фигурант получил в общей сложности 397 тысяч рублей за якобы оказание помощи в оформлении договора социального найма жилья для бойца СВО.