В Подмосковье мужчину арестовали за аферу с якобы возвращением пленных
13:05 27.01.2026
В Подмосковье мужчину арестовали за аферу с якобы возвращением пленных
Мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ России, обвиняется в афере, связанной с обещанием за деньги помочь вернуть участников спецоперации из украинского... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ России, обвиняется в афере, связанной с обещанием за деньги помочь вернуть участников спецоперации из украинского плена, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в Дмитровском городском суде Московской области.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что 15 июля 2025 года М., представившись сотрудником ФСБ России, обратился к В., предложив свою помощь в возвращении пленных бойцов с территории проведения СВО за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за одного бойца, тем самым заведомо предоставив ложные сведения о себе, а также о возможности выполнить заявленные им действия", - рассказали в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, 27 июля фигурант получил от женщины, которая действовала в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных средств в сумме 500 тысяч рублей за якобы оказание помощи в возвращении из украинского плена бойца СВО. При пересчете денег его задержали сотрудники ФСБ. Кроме того, следствие установило, что от другой потерпевшей фигурант получил в общей сложности 397 тысяч рублей за якобы оказание помощи в оформлении договора социального найма жилья для бойца СВО.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере и покушении на него. Санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
В пресс-службе уточнили, что по решению суда фигурант находится под стражей, Дмитровский городской суд продлил ему срок содержания в СИЗО до 27 февраля.
