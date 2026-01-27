https://ria.ru/20260127/podmoskove-2070525864.html
В Подмосковье мужчину арестовали за аферу с якобы возвращением пленных
В Подмосковье мужчину арестовали за аферу с якобы возвращением пленных - РИА Новости, 27.01.2026
В Подмосковье мужчину арестовали за аферу с якобы возвращением пленных
Мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ России, обвиняется в афере, связанной с обещанием за деньги помочь вернуть участников спецоперации из украинского... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ России, обвиняется в афере, связанной с обещанием за деньги помочь вернуть участников спецоперации из украинского плена, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в Дмитровском городском суде Московской области.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что 15 июля 2025 года М., представившись сотрудником ФСБ России
, обратился к В., предложив свою помощь в возвращении пленных бойцов с территории проведения СВО за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за одного бойца, тем самым заведомо предоставив ложные сведения о себе, а также о возможности выполнить заявленные им действия", - рассказали в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, 27 июля фигурант получил от женщины, которая действовала в рамках оперативного эксперимента, муляж денежных средств в сумме 500 тысяч рублей за якобы оказание помощи в возвращении из украинского плена бойца СВО. При пересчете денег его задержали сотрудники ФСБ. Кроме того, следствие установило, что от другой потерпевшей фигурант получил в общей сложности 397 тысяч рублей за якобы оказание помощи в оформлении договора социального найма жилья для бойца СВО.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере и покушении на него. Санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
В пресс-службе уточнили, что по решению суда фигурант находится под стражей, Дмитровский городской суд продлил ему срок содержания в СИЗО до 27 февраля.