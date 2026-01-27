Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 27.01.2026 (обновлено: 09:35 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/podmoskove-2070473099.html
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании - РИА Новости, 27.01.2026
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании
Четыре человека погибли в пожаре в нежилом здании в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:27:00+03:00
2026-01-27T09:35:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070473460_0:533:1536:1397_1920x0_80_0_0_1ff01be98f44871ef18aff6353659557.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070248889.html
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070473460_0:762:1536:1914_1920x0_80_0_0_c022b24adc41dd791ee4d6de81df8c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании

Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании в Балашихе

© Фото : СК Подмосковья/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Балашихе
Последствия пожара в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Балашихе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в пожаре в нежилом здании в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Московской области.
По данным ведомства, загорелось нежилое здание в городском округе Балашиха по адресу квартал Зворыкино, дом 37. В 5.53 мск вторника пожар был локализован на площади 35 квадратных метров. "7.00 - ликвидация последствий пожара на площади 35 квадратных метров. В результате пожара погибли 4 человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлекались 80 человек и 27 единиц техники.
Последствия пожара в жилом доме на улице Молдавская в Москве. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Москве двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме
Вчера, 08:09
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала