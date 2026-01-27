https://ria.ru/20260127/podmoskove-2070473099.html
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании
Четыре человека погибли в пожаре в нежилом здании в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:27:00+03:00
2026-01-27T09:27:00+03:00
2026-01-27T09:35:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070473460_0:533:1536:1397_1920x0_80_0_0_1ff01be98f44871ef18aff6353659557.jpg
Новости
ru-RU
