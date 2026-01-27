Рейтинг@Mail.ru
13:52 27.01.2026 (обновлено: 14:02 27.01.2026)
Мать детей, которых могли подменить в роддоме в Приморье, общается с обоими
© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Одна из истцов, которая в суде пытается взыскать компенсацию ущерба за подмену детей в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, Наталья Степанова рассказала РИА Новости, что сейчас сохраняет отношения и с сыном, которого воспитала, и с кровным сыном, у которого была тяжелая судьба.
Две семьи в Приморье в судах добиваются выплат компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей, предположительно, перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК в понедельник сообщало, что следователи начали проверку, действия должностных лиц будут проверяться на предмет наличия в них признаков состава преступления по статье 153 УК РФ "Подмена ребенка". Адвокат истцов Александр Зорин сообщил РИА Новости, что после отказа трех судов они планируют обратиться в Верховный и Конституционный суды. Истцов всего 10, и если суд признает их право на компенсацию, деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморья.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Сотрудница роддома в Приморье рассказала, что случаев подмены детей не было
Вчера, 11:27
"У нас с Андреем нормальные отношения, не так давно он ушел на СВО. Я сама его нашла, когда им еще было по 28 лет. Андрей даже с нами жил почти 4 года. У него в семье была сложная ситуация", - рассказала Наталья.
По ее словам, у Андрея была тяжелая судьба, он не получил высшего образования, не завел семью. Андрей и Сергей раньше общались, но, когда Андрей переехал к своим кровным родителям, общение прервалось.
"Сергей, конечно, тоже переживает, он замкнулся. Общаемся, но не так, как раньше, например… Но ничего не изменилось абсолютно, и оно не поменяется никак. Для меня он мой ребенок, для моих других детей он остается братом, для бабушек - внуком, более того, он первый ребенок, он не был обделен ни в чем - ни в любви, ни в заботе, ни в ласке. Жалко своего родного кровного сына, который вырос в такой семье. Это вот обидно, конечно", - отметила Наталья.
Роддом №1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
22 января, 13:26
 
