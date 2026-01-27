https://ria.ru/20260127/pobeda-2070496248.html
"Победа" корректирует расписание полетов
"Победа" корректирует расписание полетов - РИА Новости, 27.01.2026
"Победа" корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за временных ограничений на прилет в "Шереметьево", которые действовали ранее во вторник, часть рейсов... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:19:00+03:00
2026-01-27T11:19:00+03:00
2026-01-27T11:41:00+03:00
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за временных ограничений на прилет в "Шереметьево", которые действовали ранее во вторник, часть рейсов задержаны, сообщил авиаперевозчик.
Ранее в "Шереметьево
" сообщали, что аэропорт будет закрыт на прилет с 9.00 до 12.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями. О снятии ограничений на прилет аэропорт заявил в 11.23 мск.
«
"В связи с временным закрытием аэропорта "Шереметьево" на прилет воздушных судов "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов - часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении.
Также авиакомпания подтвердила, что ряд рейсов переносятся из "Шереметьево" во "Внуково". Все службы "Победы" работают в усиленном режиме, отметили в авиакомпании.
"Победа" рекомендует пассажирам отслеживать статус своих рейсов, а также учитывать ситуацию на дорогах и добираться до аэропорта "Внуково" на метро.