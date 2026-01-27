"Победа" корректирует расписание полетов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за временных ограничений на прилет в "Шереметьево", которые действовали ранее во вторник, часть рейсов задержаны, сообщил авиаперевозчик.

Ранее в " Шереметьево " сообщали, что аэропорт будет закрыт на прилет с 9.00 до 12.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями. О снятии ограничений на прилет аэропорт заявил в 11.23 мск.

« "В связи с временным закрытием аэропорта "Шереметьево" на прилет воздушных судов "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов - часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении.

Также авиакомпания подтвердила, что ряд рейсов переносятся из "Шереметьево" во "Внуково". Все службы "Победы" работают в усиленном режиме, отметили в авиакомпании.