"Победа" корректирует расписание полетов - РИА Новости, 27.01.2026
11:19 27.01.2026 (обновлено: 11:41 27.01.2026)
"Победа" корректирует расписание полетов
"Победа" корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за временных ограничений на прилет в "Шереметьево", которые действовали ранее во вторник, часть рейсов...
2026-01-27T11:19:00+03:00
2026-01-27T11:41:00+03:00
"Победа" корректирует расписание полетов

"Победа" корректирует расписание полетов из-за закрытия "Шереметьево"

Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за временных ограничений на прилет в "Шереметьево", которые действовали ранее во вторник, часть рейсов задержаны, сообщил авиаперевозчик.
Ранее в "Шереметьево" сообщали, что аэропорт будет закрыт на прилет с 9.00 до 12.00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями. О снятии ограничений на прилет аэропорт заявил в 11.23 мск.
"В связи с временным закрытием аэропорта "Шереметьево" на прилет воздушных судов "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов - часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении.
Также авиакомпания подтвердила, что ряд рейсов переносятся из "Шереметьево" во "Внуково". Все службы "Победы" работают в усиленном режиме, отметили в авиакомпании.
"Победа" рекомендует пассажирам отслеживать статус своих рейсов, а также учитывать ситуацию на дорогах и добираться до аэропорта "Внуково" на метро.
