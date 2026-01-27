Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье поздравили блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
20:03 27.01.2026
В Приднестровье поздравили блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда
В Приднестровье поздравили блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда
В Приднестровье поздравили блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда

Проживающих в ПМР блокадников поздравили с годовщиной освобождения Ленинграда

© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанкНа водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни"
На водно-ледяной трассе Ладожского озера - Дороге жизни - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
На водно-ледяной трассе Ладожского озера - "Дороге жизни". Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Активисты общественного движения "Волонтёры Победы" Приднестровья поздравили пятерых бывших жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Тирасполе и Бендерах, с 82-й годовщиной снятия фашисткой блокады города, сообщается в Telegram-канале движения.
Волонтеры пожелали блокадникам крепкого здоровья, жизненной энергии и радости.
"Я поздравила Маргариту Фёдоровну Арещенкову из Тирасполя. Ей было очень приятно наше внимание", – отметила волонтёр Валерия Талмазан.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Церемония возложения цветов к памятнику Детям блокадного Ленинграда в Еревaне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Ереване прошло мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда
ЛенинградТираспольВолонтеры ПобедыБлокада Ленинграда (1941-1944)Приднестровская Молдавская Республика82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
