Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском

В декабре в районе Косино-Ухтомский открылась многофункциональная спортивная площадка, которую сделали специалисты комплекса городского хозяйства. Она может работать круглый год. Сейчас на поле играют в хоккей и катаются на коньках, летом планируется проводить "веселые старты", занятия по баскетболу и футболу. Рядом с площадкой разместились уютное кафе, оборудованный скейт-парк, спортивные тренажеры и детская площадка. Об уникальной зоне отдыха – в материале РИА Новости.