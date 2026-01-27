Рейтинг@Mail.ru
Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском - РИА Новости, 27.01.2026
18:10 27.01.2026
Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском
Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском
2026
Новости
Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском
В декабре в районе Косино-Ухтомский открылась многофункциональная спортивная площадка. Она может работать круглый год. Сейчас на поле играют в хоккей и катаются на коньках, летом планируется проводить "веселые старты", занятия по баскетболу и футболу. Рядом с площадкой разместились уютное кафе, оборудованный скейт-парк, спортивные тренажеры и детская площадка. Об уникальной зоне отдыха – в материале РИА Новости.
Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском
В декабре в районе Косино-Ухтомский открылась многофункциональная спортивная площадка, которую сделали специалисты комплекса городского хозяйства. Она может работать круглый год. Сейчас на поле играют в хоккей и катаются на коньках, летом планируется проводить "веселые старты", занятия по баскетболу и футболу. Рядом с площадкой разместились уютное кафе, оборудованный скейт-парк, спортивные тренажеры и детская площадка. Об уникальной зоне отдыха – в материале РИА Новости.
Спорт круглый год: многофункциональная площадка в Косино-Ухтомском

В декабре в районе Косино-Ухтомский открылась многофункциональная спортивная площадка, которую сделали специалисты комплекса городского хозяйства. Она может работать круглый год. Сейчас на поле играют в хоккей и катаются на коньках, летом планируется проводить "веселые старты", занятия по баскетболу и футболу. Рядом с площадкой разместились уютное кафе, оборудованный скейт-парк, спортивные тренажеры и детская площадка. Об уникальной зоне отдыха – в материале РИА Новости.
 
