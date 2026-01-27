Рейтинг@Mail.ru
Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию для мировых судов - РИА Новости, 27.01.2026
12:45 27.01.2026
Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию для мировых судов
россия, игорь краснов, владимир давыдов, госдума рф, общество
Россия, Игорь Краснов, Владимир Давыдов, Госдума РФ, Общество
Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию для мировых судов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предложил ввести выборочную кассацию в судах субъектов России, когда жалобы на вступившие в силу решения мировых судей будут рассматриваться не в обязательном порядке, передает корреспондент РИА Новости.
"Обжалование и пересмотр вступивших в законную силу актов мировых судей и апелляционных актов районных судов будут осуществляться по правилам выборочной кассации, то есть с предварительной проверкой судьей верховного суда республики, краевого, областного или равного им суда приемлемости кассационных жалобы, представления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Краснов предложил реформу обжалования судебных решений
19 января, 08:26
Кроме того, в качестве дополнительной гарантии права на судебную защиту в случае несогласия с решениями, принятыми в кассационном порядке президиумами судов субъектов РФ, предлагается сохранить возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховный суд РФ.
Пленум ВС РФ под председательством Игоря Краснова во вторник постановил внести в Госдуму проект закона о внесении соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
В Верховном суде полагают, что принятие предлагаемых изменений создаст необходимый и оправданный "фильтр", который исключит судебное разбирательство в кассационной инстанции без достаточных оснований и не приведет к снижению уровня процессуальных гарантий прав участников уголовного судопроизводства.
"Что касается высказанных замечаний относительно необходимости дополнительного обоснования отказа... от сплошной кассации в пользу выборочной и ряда других замечаний, то могу сказать, что работа над законопроектами будет продолжена и после их внесения на рассмотрение в Государственную думу, в том числе и при подготовке поправок ко второму чтению", - пояснил на заседании пленума зампред ВС РФ - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии
19 января, 10:38
 
РоссияИгорь КрасновВладимир ДавыдовГосдума РФОбщество
 
 
