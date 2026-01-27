Пленум ВС предложил ввести выборочную кассацию для мировых судов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предложил ввести выборочную кассацию в судах субъектов России, когда жалобы на вступившие в силу решения мировых судей будут рассматриваться не в обязательном порядке, передает корреспондент РИА Новости.
"Обжалование и пересмотр вступивших в законную силу актов мировых судей и апелляционных актов районных судов будут осуществляться по правилам выборочной кассации, то есть с предварительной проверкой судьей верховного суда республики, краевого, областного или равного им суда приемлемости кассационных жалобы, представления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в качестве дополнительной гарантии права на судебную защиту в случае несогласия с решениями, принятыми в кассационном порядке президиумами судов субъектов РФ, предлагается сохранить возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховный суд РФ.
Пленум ВС РФ под председательством Игоря Краснова во вторник постановил внести в Госдуму проект закона о внесении соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
В Верховном суде полагают, что принятие предлагаемых изменений создаст необходимый и оправданный "фильтр", который исключит судебное разбирательство в кассационной инстанции без достаточных оснований и не приведет к снижению уровня процессуальных гарантий прав участников уголовного судопроизводства.
"Что касается высказанных замечаний относительно необходимости дополнительного обоснования отказа... от сплошной кассации в пользу выборочной и ряда других замечаний, то могу сказать, что работа над законопроектами будет продолжена и после их внесения на рассмотрение в Государственную думу, в том числе и при подготовке поправок ко второму чтению", - пояснил на заседании пленума зампред ВС РФ - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.