Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 27.01.2026
05:30 27.01.2026
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный
украина, михаил федоров
Украина, Михаил Федоров
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинское командование отправляет в штурмовые бригады необученных солдат за попытку бегства из учебного центра, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Луговской.
"Мобилизованные, кого поймали, их ловили и отправляли без "учебки" сразу в штурмовые бригады. У нас один пример то, что они недалеко убежали, их сразу поймали. Там два человека, я их не знаю, то им сразу по 15 броников на них накидали, побили и держали постоянно возле себя инструктора под присмотром. А те, кто дальше убежал, уже дальше их поймали, их отправили без "учебки" в штурмовые бригады", – сказал Луговской.
Глава министерства обороны Украины Михаил Федоров в середине января сообщил, что сейчас в розыске находятся 2 миллиона мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с военно-учетными документами. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей
УкраинаМихаил Федоров
 
 
