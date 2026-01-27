https://ria.ru/20260127/plennyy-2070456671.html
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 27.01.2026
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный
Украинское командование отправляет в штурмовые бригады необученных солдат за попытку бегства из учебного центра, рассказал РИА Новости украинский военнопленный... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:30:00+03:00
2026-01-27T05:30:00+03:00
2026-01-27T05:30:00+03:00
украина
михаил федоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260127/plennyy-2070451010.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, михаил федоров
Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный
РИА Новости: командование ВСУ отправляло необученных дезертиров в штурмовики
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинское командование отправляет в штурмовые бригады необученных солдат за попытку бегства из учебного центра, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Луговской.
"Мобилизованные, кого поймали, их ловили и отправляли без "учебки" сразу в штурмовые бригады. У нас один пример то, что они недалеко убежали, их сразу поймали. Там два человека, я их не знаю, то им сразу по 15 броников на них накидали, побили и держали постоянно возле себя инструктора под присмотром. А те, кто дальше убежал, уже дальше их поймали, их отправили без "учебки" в штурмовые бригады", – сказал Луговской.
Глава министерства обороны Украины Михаил Федоров
в середине января сообщил, что сейчас в розыске находятся 2 миллиона мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с военно-учетными документами. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине
сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.