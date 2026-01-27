Необученных дезертиров отправляли в штурмовые части ВСУ, рассказал пленный

"Мобилизованные, кого поймали, их ловили и отправляли без "учебки" сразу в штурмовые бригады. У нас один пример то, что они недалеко убежали, их сразу поймали. Там два человека, я их не знаю, то им сразу по 15 броников на них накидали, побили и держали постоянно возле себя инструктора под присмотром. А те, кто дальше убежал, уже дальше их поймали, их отправили без "учебки" в штурмовые бригады", – сказал Луговской.