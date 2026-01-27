Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские мужчины массово сбегали из учебного центра, который находится в селе Рахны Винницкой области, бывало, что за один раз убегало 10-15 человек, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Лосев.