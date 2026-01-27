Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей - РИА Новости, 27.01.2026
03:13 27.01.2026
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей
Украинские мужчины массово сбегали из учебного центра, который находится в селе Рахны Винницкой области, бывало, что за один раз убегало 10-15 человек,... РИА Новости, 27.01.2026
винницкая область
украина
алексей лосев
вооруженные силы украины
винницкая область
украина
винницкая область, украина, алексей лосев, вооруженные силы украины
Винницкая область, Украина, Алексей Лосев, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей

РИА Новости: украинцы массово сбегали из учебного центра под Винницей

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские мужчины массово сбегали из учебного центра, который находится в селе Рахны Винницкой области, бывало, что за один раз убегало 10-15 человек, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Лосев.
"Убегали из "учебки" много. Было, по 10-15 человек убегали за один раз. Тикали (убегали – ред.) ночью особенно... было такое, что за один день. Спланировали – там посты, весь поселок охраняется, все там военные, и они спланировали себе как можно убежать. Через забор полями убежали", – сказал Лосев.
По его словам, учебный центр, где и происходили массовые побеги, ВСУ разместили в здании общеобразовательной школы села Рахны Винницкой области.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Сотрудники ТЦК используют дроны для ловли мужчин, рассказал пленный
Винницкая область Украина Алексей Лосев Вооруженные силы Украины
 
 
