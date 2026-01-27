Пленный рассказал о массовых побегах из учебного центра ВСУ под Винницей

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские мужчины массово сбегали из учебного центра, который находится в селе Рахны Винницкой области, бывало, что за один раз убегало 10-15 человек, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Лосев.
"Убегали из "учебки" много. Было, по 10-15 человек убегали за один раз. Тикали (убегали – ред.) ночью особенно... было такое, что за один день. Спланировали – там посты, весь поселок охраняется, все там военные, и они спланировали себе как можно убежать. Через забор полями убежали", – сказал Лосев.
По его словам, учебный центр, где и происходили массовые побеги, ВСУ разместили в здании общеобразовательной школы села Рахны Винницкой области.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.