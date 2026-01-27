В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
По данным пресс-службы Ленинградского военного округа, расчеты батарей 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождение запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками. Всего было задействовано более 200 военнослужащих, 12 85-мм орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.