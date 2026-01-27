Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/peterburg-2070652582.html
В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда
В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда
Праздничный артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:45:00+03:00
2026-01-27T21:45:00+03:00
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940425954_0:141:3127:1900_1920x0_80_0_0_53ec2bb93874963bf153b90ecbc0a7db.jpg
https://ria.ru/20260127/moskva-2070628468.html
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940425954_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_020a5b4bc86c25ee1dc41228d3960053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда

РИА Новости: салют прогремел в Петербурге в честь освобождения Ленинграда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочное судно на реке Неве в Санкт-Петербурге
Прогулочное судно на реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Прогулочное судно на реке Неве в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
По данным пресс-службы Ленинградского военного округа, расчеты батарей 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождение запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками. Всего было задействовано более 200 военнослужащих, 12 85-мм орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Активисты Молодой Гвардии Единой России в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выложили из лампад цифру 872 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Москве прошла акция ко Дню освобождения Ленинграда от блокады
Вчера, 18:59
 
ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала