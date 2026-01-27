https://ria.ru/20260127/peskov-2070556067.html
Сотрудники Кремля используют в своей работе нейросети, рассказал Песков
Сотрудники Кремля используют в своей работе нейросети, сейчас это является обычным инструментарием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:45:00+03:00
технологии
россия
дмитрий песков
владимир путин
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал нейросети в работе сотрудников Кремля обычным инструментарием