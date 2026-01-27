МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С некоторыми странами у России издавна образовался "дефицит дружеских чувств", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть страны, с которыми на протяжении многих веков у нас, скажем так, дефицит дружеских чувств", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.

В пример пресс-секретарь привел Польшу и страны Прибалтики , которые почему-то постоянно демонизируют Россию.

"Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских", — добавил Песков.

По его мнению, это большая ошибка, потому что из русской культуры и взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень многое для себя.