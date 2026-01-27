https://ria.ru/20260127/peskov-2070481477.html
Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств"
Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств" - РИА Новости, 27.01.2026
Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств"
С некоторыми странами у России издавна образовался "дефицит дружеских чувств", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков назвал страны, с которыми у России "дефицит дружеских чувств"
Песков назвал Польшу страной, с которой у России дефицит дружеских чувств
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С некоторыми странами у России издавна образовался "дефицит дружеских чувств", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Есть страны, с которыми на протяжении многих веков у нас, скажем так, дефицит дружеских чувств", — сказал он журналисту Life
Александру Юнашеву.
В пример пресс-секретарь привел Польшу
и страны Прибалтики
, которые почему-то постоянно демонизируют Россию.
"Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских", — добавил Песков.
По его мнению, это большая ошибка, потому что из русской культуры и взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень многое для себя.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, в последние годы в Евросоюзе и НАТО нагнетается воинственная русофобия, и первую скрипку в этом пытается играть руководство прибалтийских стран.