https://ria.ru/20260127/peskov-2070478447.html
Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию, заявил Песков
Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2026
Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию, заявил Песков
Польша и страны Прибалтики постоянно почему-то боятся Россию и демонизируют ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:53:00+03:00
2026-01-27T09:53:00+03:00
2026-01-27T09:53:00+03:00
в мире
россия
польша
прибалтика
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html
россия
польша
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, прибалтика, дмитрий песков
В мире, Россия, Польша, Прибалтика, Дмитрий Песков
Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию, заявил Песков
Песков: Польша и страны Прибалтики постоянно боятся Россию и демонизируют ее