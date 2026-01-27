https://ria.ru/20260127/perevod-2070442288.html
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян – кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной", — сообщил он.
Юрист в качестве примера привел ситуацию, когда клиент пытается перевести один миллион рублей, при этом никогда ранее он не делал перевод свыше 20 тысяч рублей.
"Повторюсь, точных параметров, при какой разнице с "обычным переводом клиента" конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет", — заключил Пашин
