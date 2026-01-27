Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 27.01.2026 (обновлено: 05:51 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/perevod-2070442288.html
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян - РИА Новости, 27.01.2026
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян
Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян – кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:24:00+03:00
2026-01-27T05:51:00+03:00
дмитрий пашин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260126/sdelki-2070418586.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий пашин
Дмитрий Пашин
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян

РИА Новости: банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян – кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной", — сообщил он.
Юрист в качестве примера привел ситуацию, когда клиент пытается перевести один миллион рублей, при этом никогда ранее он не делал перевод свыше 20 тысяч рублей.
"Повторюсь, точных параметров, при какой разнице с "обычным переводом клиента" конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет", — заключил Пашин.
Сотрудник банка с клиентом - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
Вчера, 20:48
 
Дмитрий Пашин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала