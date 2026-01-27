Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России рассказали о переговорах с Эстонией по границе - РИА Новости, 27.01.2026
03:37 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/peregovory-2070451956.html
В посольстве России рассказали о переговорах с Эстонией по границе
Россия считает, что с учетом враждебной позиции Эстонии возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице невозможно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:37:00+03:00
2026-01-27T03:37:00+03:00
россия
таллин
эстония
россия
таллин
эстония
россия, таллин, эстония
Россия, Таллин, Эстония
© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия считает, что с учетом враждебной позиции Эстонии возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице невозможно, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году.
"Подходы Российской Федерации к Договору о государственной границе и Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остаются неизменными. Необходимость ратификации подписанных соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года", - сказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, в мае 2022 года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах "за отсутствием юридических оснований". При этом было заявлено, что в условиях "российской агрессии" возвращаться к вопросу ратификации эстонская сторона не собирается, уточнил он.
"С учетом враждебной позиции официального Таллина возобновление переговорного процесса на нынешнем этапе полагаем невозможным", - сообщил Абилов.
Автомобиль посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Эстонии создали комиссию по анализу якобы "влияния деятельности России"
21 января, 19:31
 
РоссияТаллинЭстония
 
 
