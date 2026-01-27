В посольстве России рассказали о переговорах с Эстонией по границе

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия считает, что с учетом враждебной позиции Эстонии возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице невозможно, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Договоры между Россией Эстонией о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году.

"Подходы Российской Федерации к Договору о государственной границе и Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остаются неизменными. Необходимость ратификации подписанных соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, в мае 2022 года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах "за отсутствием юридических оснований". При этом было заявлено, что в условиях "российской агрессии" возвращаться к вопросу ратификации эстонская сторона не собирается, уточнил он.