МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, в отличие от России, перекладывает ответственность за завершение украинского конфликта на своих партнеров, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Вчера вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с жесткой критикой в адрес Зеленского в ответ на его заявления о бездействии Европы. Политик призвал главу киевского режима заключить мирное соглашение, заявив, что тот проигрывает в конфликте, но продолжает жаловаться на недостаточную поддержку. По его словам, Зеленскому придется выбирать "между поражением и разгромом".