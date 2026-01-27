МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, в отличие от России, перекладывает ответственность за завершение украинского конфликта на своих партнеров, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Он рассчитывает все время на других — на Урсулу фон дер Ляйен, на Трампа, на еще кого-то — он не надеется на себя. Если вы посмотрите на (Российскую. — Прим. Ред.) Федерацию — они надеются на себя, а Зеленский — нет", — заявил он.
По словам эксперта, нынешнее руководство киевского режима не способно достичь каких-либо договоренностей в силу полной некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию. Чтобы продвинуться в решении этого вопроса, пояснил политолог, нужно заменить тех, кто сейчас представляет страну на переговорах. Даже в Европе начинают понимать, что у Зеленского нет козырей на руках, добавил он.
"Она должна быть, так сказать, аннигилирована. Нужна другая система", — резюмировал Соскин.
Вчера вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с жесткой критикой в адрес Зеленского в ответ на его заявления о бездействии Европы. Политик призвал главу киевского режима заключить мирное соглашение, заявив, что тот проигрывает в конфликте, но продолжает жаловаться на недостаточную поддержку. По его словам, Зеленскому придется выбирать "между поражением и разгромом".