Парламент Франции отклонил два вотума недоверия правительству Лекорню

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Депутаты французского парламента не поддержали ни одну из рассматривавшихся во вторник инициатив по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, свидетельствуют результаты голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента).
«
"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявила спикер палаты Яэль-Брон Пиве по завершении рассмотрения второго за день предложения вотума недоверия. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп
20 января, 23:49
Первое предложение получило поддержку 267 депутатов, в то время как для вынесения вотума недоверия правительству необходимо было заручиться поддержкой 289 парламентариев. Второе предложение вотума недоверия было поддержано только 140 депутатами.
Первую резолюцию о выражении правительству недоверия внесли депутаты от левой партии "Непокорившаяся Франция" при поддержке своих союзников из числа депутатов от левой партии зеленых "Экологи" и членов парламента от французской компартии. Вторую резолюцию внесли члены французского парламента от правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, а также их союзники из числа депутатов от партии "Союз правых за республику".
При этом, если правая оппозиция голосовала за первую резолюцию, предложенную левыми, то парламентарии от левых политических сил не поддержали предложение вотума недоверия кабмину от правых. Эти две меры стали соответственно седьмой и восьмой неудачными попытками оппозиционных партий отправить в отставку правительство Лекорню.
Обе резолюции представители оппозиции выдвинули из-за того, что Лекорню принял часть о расходах из законопроекта о госбюджете страны на 2026 год в обход голосования в парламенте, в соответствии со статьей 49.3 французской конституции, чего изначально премьер-министр обещал не делать. Поскольку ни одна из резолюций, предложенных оппозицией, не была принята Национальным собранием, эта часть госбюджета на 2026 год считается принятой.
Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе. Парламент Франции отклонил 23 января два предложения вотумов недоверия от левой и правой оппозиции, за счет чего была принята часть о расходах из законопроекта о госбюджете страны на 2026 год.