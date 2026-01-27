Парламент Франции отклонил два вотума недоверия правительству Лекорню

"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявила спикер палаты Яэль-Брон Пиве по завершении рассмотрения второго за день предложения вотума недоверия. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.

Первое предложение получило поддержку 267 депутатов, в то время как для вынесения вотума недоверия правительству необходимо было заручиться поддержкой 289 парламентариев. Второе предложение вотума недоверия было поддержано только 140 депутатами.

Обе резолюции представители оппозиции выдвинули из-за того, что Лекорню принял часть о расходах из законопроекта о госбюджете страны на 2026 год в обход голосования в парламенте, в соответствии со статьей 49.3 французской конституции, чего изначально премьер-министр обещал не делать. Поскольку ни одна из резолюций, предложенных оппозицией, не была принята Национальным собранием, эта часть госбюджета на 2026 год считается принятой.