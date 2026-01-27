Последние в Японии гигантские панды уехали в Китай

ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Гигантские панды-близнецы, брат и сестра Сяо-Сяо и Лэй-Лэй, покинули токийский зоопарк Уэно, где они родились, и отправятся вечером во вторник в Китай, сообщает агентство Киодо.

Животных вывезли с территории зоопарка на грузовике для последующей отправки авиарейсом из аэропорта Нарита. По данным агентства, клетки для перевозки имеют высоту около 1,4 метра, длину 1,7 метра и ширину около 1 метра. С конца декабря животные проходили подготовку к переезду.

© REUTERS / Issei Kato Самец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно © REUTERS / Issei Kato Самец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно

Ожидается, что 28 января панды прибудут в провинцию Сычуань КНР и будут переданы в Китайский исследовательский центр по сохранению больших панд. После прохождения карантина будет определено их окончательное место содержания.

Это первый случай с 1972 года, когда в Японии не осталось ни одной панды.

"Эти две особи, которые возвращаются сегодня, на протяжении долгого времени были любимы многими людьми. Мы надеемся, что и в Китае они будут чувствовать себя хорошо", - прокомментировал возвращение панд в Китай заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кэй Сато.

Он также выразил надежду на то, что так называемая "пандовая дипломатия" продолжится и в будущем.

Сяо-Сяо и Лэй-Лэй родились в зоопарке Уэно 23 июня 2021 года. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю, и первыми за четыре года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно. Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена: Сяо-Сяо ("предрассветный луч") для мальчика и Лэй-Лэй ("прекрасный бутон") для девочки.