Последние в Японии гигантские панды уехали в Китай

ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Гигантские панды-близнецы, брат и сестра Сяо-Сяо и Лэй-Лэй, покинули токийский зоопарк Уэно, где они родились, и отправятся вечером во вторник в Китай, сообщает агентство Киодо.
Животных вывезли с территории зоопарка на грузовике для последующей отправки авиарейсом из аэропорта Нарита. По данным агентства, клетки для перевозки имеют высоту около 1,4 метра, длину 1,7 метра и ширину около 1 метра. С конца декабря животные проходили подготовку к переезду.
© REUTERS / Issei KatoСамец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно
© REUTERS / Issei Kato
Самец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно
Тысячи токийцев пришли попрощаться с пандами в Уэно
25 января, 05:57
Это первый случай с 1972 года, когда в Японии не осталось ни одной панды.
"Эти две особи, которые возвращаются сегодня, на протяжении долгого времени были любимы многими людьми. Мы надеемся, что и в Китае они будут чувствовать себя хорошо", - прокомментировал возвращение панд в Китай заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кэй Сато.
Он также выразил надежду на то, что так называемая "пандовая дипломатия" продолжится и в будущем.
Сяо-Сяо и Лэй-Лэй родились в зоопарке Уэно 23 июня 2021 года. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю, и первыми за четыре года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно. Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена: Сяо-Сяо ("предрассветный луч") для мальчика и Лэй-Лэй ("прекрасный бутон") для девочки.
Первая панда в знак нормализации отношений Китая и Японии появилась в зоопарке Уэно 28 октября 1972 года. В 2025 году в Китай вернулись четыре панды из "Парка приключений" в префектуре Вакаяма. После этого единственными пандами в стране стали близнецы из зоопарка Уэно. В феврале истекает срок их аренды у КНР, в связи с чем во вторник они возвращаются в Китай. Возвращение последних оставшихся панд в Китай происходит на фоне резкого охлаждения отношений Японии и Китая после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.
В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах
19 января, 13:26