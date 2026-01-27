Рейтинг@Mail.ru
Последние в Японии гигантские панды уехали в Китай
08:43 27.01.2026 (обновлено: 10:51 27.01.2026)
Последние в Японии гигантские панды уехали в Китай
Последние в Японии гигантские панды уехали в Китай
Гигантские панды-близнецы, брат и сестра Сяо-Сяо и Лэй-Лэй, покинули токийский зоопарк Уэно, где они родились, и отправятся вечером во вторник в Китай, сообщает РИА Новости, 27.01.2026
Последние в Японии гигантские панды уехали в Китай

Последние в Японии гигантские панды покинули зоопарк в Токио и вернутся в Китай

Самка панды Лэй-Лэй в зоопарке Уэно
Самка панды Лэй-Лэй в зоопарке Уэно
© REUTERS / Issei Kato
Самка панды Лэй-Лэй в зоопарке Уэно
ТОКИО, 27 янв - РИА Новости. Гигантские панды-близнецы, брат и сестра Сяо-Сяо и Лэй-Лэй, покинули токийский зоопарк Уэно, где они родились, и отправятся вечером во вторник в Китай, сообщает агентство Киодо.
Животных вывезли с территории зоопарка на грузовике для последующей отправки авиарейсом из аэропорта Нарита. По данным агентства, клетки для перевозки имеют высоту около 1,4 метра, длину 1,7 метра и ширину около 1 метра. С конца декабря животные проходили подготовку к переезду.
Самец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно
Самец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно
© REUTERS / Issei Kato
Самец панды Сяо-Сяо в зоопарке Уэно
Ожидается, что 28 января панды прибудут в провинцию Сычуань в КНР и будут переданы в Китайский исследовательский центр по сохранению больших панд. После прохождения карантина будет определено их окончательное место содержания.
Это первый случай с 1972 года, когда в Японии не осталось ни одной панды.
"Эти две особи, которые возвращаются сегодня, на протяжении долгого времени были любимы многими людьми. Мы надеемся, что и в Китае они будут чувствовать себя хорошо", - прокомментировал возвращение панд в Китай заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кэй Сато.
Он также выразил надежду на то, что так называемая "пандовая дипломатия" продолжится и в будущем.
Сяо-Сяо и Лэй-Лэй родились в зоопарке Уэно 23 июня 2021 года. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю, и первыми за четыре года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно. Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена: Сяо-Сяо ("предрассветный луч") для мальчика и Лэй-Лэй ("прекрасный бутон") для девочки.
Первая панда в знак нормализации отношений Китая и Японии появилась в зоопарке Уэно 28 октября 1972 года. В 2025 году в Китай вернулись четыре панды из "Парка приключений" в префектуре Вакаяма. После этого единственными пандами в стране стали близнецы из зоопарка Уэно. В феврале истекает срок их аренды у КНР, в связи с чем во вторник они возвращаются в Китай. Возвращение последних оставшихся панд в Китай происходит на фоне резкого охлаждения отношений Японии и Китая после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.
