https://ria.ru/20260127/osvobozhdenie-2070465427.html
ВС России завершают освобождение нескольких населенных пунктов
ВС России завершают освобождение нескольких населенных пунктов - РИА Новости, 27.01.2026
ВС России завершают освобождение нескольких населенных пунктов
Соединения и воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:19:00+03:00
2026-01-27T08:19:00+03:00
2026-01-27T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
яровое
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
яровое
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яровое, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Яровое, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
ВС России завершают освобождение нескольких населенных пунктов
ВС России завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое