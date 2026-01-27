Обвинение попросило почти шесть лет колонии для стендап-комика Останина*

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 5 годам 11 месяцам лишения свободы стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Прошу признать Останина* виновным… назначить ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала прокурор.

Также она требует назначить штраф в 300 тысяч рублей.

По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

Останина* арестовали в марте 2025. Свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга