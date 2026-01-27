https://ria.ru/20260127/orban-2070488539.html
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы Украины заявил, что не позволит поставить под удар суверенитет своего государства. РИА Новости, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
Орбан заявил, что не позволит Украине угрожать суверенитету Венгрии