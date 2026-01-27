Рейтинг@Mail.ru
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
10:44 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана - РИА Новости, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы Украины заявил, что не позволит поставить под удар суверенитет своего государства. РИА Новости, 27.01.2026
в мире
украина
венгрия
москва
андрей сибига
виктор орбан
санкции в отношении россии
владимир зеленский
украина
венгрия
москва
в мире, украина, венгрия, москва, андрей сибига, виктор орбан, санкции в отношении россии, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Москва, Андрей Сибига, Виктор Орбан, Санкции в отношении России, Владимир Зеленский
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана

Орбан заявил, что не позволит Украине угрожать суверенитету Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы Украины заявил, что не позволит поставить под удар суверенитет своего государства.
"Ответ на украинские угрозы в адрес Венгрии и ее правительства. Мы не позволим никому поставить под угрозу суверенитет Венгрии и честность наших выборов", — написал он в социальной сети X.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот не заботится о согражданах, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Москвой. Таким образом он отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сто лет.
Владимир Зеленский во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
