Опрос показал, как французы относятся к премьеру Лекорню

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Практически две трети французов негативно относятся к премьер-министру Себастьяну Лекорню, согласно опубликованным во вторник результатам опроса компаний Odoxa и Mascaret для телеканала Public Senat и медиагруппы Presse Regionale.
Согласно результатам опроса, негативно Лекорню воспринимают 65% опрошенных, в то время как позитивно к действующему премьер-министру относятся 33% респондентов.
В рамках опроса сторонников различных политических сил исследование выявило, что Лекорню наименее популярен среди сторонников левой партии "Непокорившаяся Франция" (17%) и правой партии "Национальное объединение" (20%). Среди сторонников Социалистической партии, левой партии "Экологи" и правой партии "Республиканцы" рейтинг Лекорню выше и составляет 39%, 43% и 44% соответственно. Наивысшая популярность у Лекорню наблюдается среди сторонников центристской партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона и составляет 78%.
В то же время, Лекорню остается более популярным политиком, чем сам президент республики. Согласно результатам опроса, Макрона поддерживают только 23% респондентов, в то время как 77% участников опроса заявили о своем негативном отношении к действующему главе государства.
Результат опроса сторонников различных партий показал, что наиболее высокий уровень поддержки у Макрона среди сторонников его партии "Возрождение" (83%). При этом среди сторонников других партий количество тех, кто позитивно относится к главе республики, значительно меньше. Так, среди тех, кто поддерживает партию "Республиканцы", только 30% позитивно относятся к Макрону. Среди сторонников Социалистической партии этот показатель меньше и составляет лишь 21% опрошенных, а среди сторонников левых партий "Экологи" и "Непокорившаяся Франция" – по 19%. В то же время среди тех, кто поддерживает правую партию "Национальное объединение", только 5% респондентов заявили о своем положительном отношении к главе государства.
Опрос проводился с 21 по 22 января. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних французов. Статистическая погрешность составила около 2,5 процентных пункта.
