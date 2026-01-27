Опрос показал, как французы относятся к премьеру Лекорню

В то же время, Лекорню остается более популярным политиком, чем сам президент республики. Согласно результатам опроса, Макрона поддерживают только 23% респондентов, в то время как 77% участников опроса заявили о своем негативном отношении к действующему главе государства.

Результат опроса сторонников различных партий показал, что наиболее высокий уровень поддержки у Макрона среди сторонников его партии "Возрождение" (83%). При этом среди сторонников других партий количество тех, кто позитивно относится к главе республики, значительно меньше. Так, среди тех, кто поддерживает партию "Республиканцы", только 30% позитивно относятся к Макрону. Среди сторонников Социалистической партии этот показатель меньше и составляет лишь 21% опрошенных, а среди сторонников левых партий "Экологи" и "Непокорившаяся Франция" – по 19%. В то же время среди тех, кто поддерживает правую партию "Национальное объединение", только 5% респондентов заявили о своем положительном отношении к главе государства.