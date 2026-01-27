https://ria.ru/20260127/opros-2070466812.html
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал - РИА Новости, 27.01.2026
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал
Уровень одобрения американцами миграционной политики президента США Дональда Трампа упал до 39%, это самый низкий показатель с момента его возвращения на пост,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:33:00+03:00
2026-01-27T08:33:00+03:00
2026-01-27T08:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9736632ea21bd75a274598cb82524eb.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070385057.html
https://ria.ru/20260126/tramp-2070427170.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал
Reuters: уровень одобрения миграционной политики Трампа упал до 39 процентов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень одобрения американцами миграционной политики президента США Дональда Трампа упал до 39%, это самый низкий показатель с момента его возвращения на пост, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер и компанией Ipsos.
По результатам опроса, лишь 39% американцев одобряют проводимую Трампом
миграционную политику, в то время как противоположную точку зрения высказали более половины опрошенных (53%). Отмечается, что 58% респондентов считают, что агенты иммиграционной службы (ICE) зашли слишком далеко в мерах по пресечению нарушений, а 12% опрошенных заявили, что они, наоборот, сделали "недостаточно".
Опрос проводился с 23 по 25 января, в нем приняли участие более 1,1 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около трёх процентных пунктов.
Начавшийся в январе рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов против в штате.