Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень одобрения американцами миграционной политики президента США Дональда Трампа упал до 39%, это самый низкий показатель с момента его возвращения на пост, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер и компанией Ipsos.

Опрос проводился с 23 по 25 января, в нем приняли участие более 1,1 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около трёх процентных пунктов.

Начавшийся в январе рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов против в штате.