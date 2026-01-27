Рейтинг@Mail.ru
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/opros-2070466812.html
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал - РИА Новости, 27.01.2026
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал
Уровень одобрения американцами миграционной политики президента США Дональда Трампа упал до 39%, это самый низкий показатель с момента его возвращения на пост,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:33:00+03:00
2026-01-27T08:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9736632ea21bd75a274598cb82524eb.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070385057.html
https://ria.ru/20260126/tramp-2070427170.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b23f4cd9cfd5a49b77953b25209103cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Уровень одобрения миграционной политики Трампа рекордно упал

Reuters: уровень одобрения миграционной политики Трампа упал до 39 процентов

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень одобрения американцами миграционной политики президента США Дональда Трампа упал до 39%, это самый низкий показатель с момента его возвращения на пост, следует из опроса, проведённого агентством Рейтер и компанией Ipsos.
По результатам опроса, лишь 39% американцев одобряют проводимую Трампом миграционную политику, в то время как противоположную точку зрения высказали более половины опрошенных (53%). Отмечается, что 58% респондентов считают, что агенты иммиграционной службы (ICE) зашли слишком далеко в мерах по пресечению нарушений, а 12% опрошенных заявили, что они, наоборот, сделали "недостаточно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Катастрофа близка: вассалы США затрепыхались
08:00
Опрос проводился с 23 по 25 января, в нем приняли участие более 1,1 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около трёх процентных пунктов.
Начавшийся в январе рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов против в штате.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп призвал конгресс принять закон против "городов-убежищ"
Вчера, 21:36
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала