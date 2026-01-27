https://ria.ru/20260127/opg-2070452087.html
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно - РИА Новости, 27.01.2026
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно
Один из лидеров ОПГ "Неверовские" Виталий Портнов заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о 30 тяжких и особо тяжких... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:39:00+03:00
2026-01-27T03:39:00+03:00
2026-01-27T03:39:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
москва
сергей неверов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251230/varosyan-2065676516.html
https://ria.ru/20251222/uljanovsk-2063846257.html
россия
самарская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, москва, сергей неверов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Москва, Сергей Неверов, Следственный комитет России (СК РФ)
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно
РИА Новости: одного из лидеров ОПГ "Неверовские" Портнова арестовали заочно
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Один из лидеров ОПГ "Неверовские" Виталий Портнов заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о 30 тяжких и особо тяжких преступлениях, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Портнов в конце 2025 года был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Суд в Москве
арестовал его на срок два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции, правоохранители в данный момент не обладают информацией о том, где находится Портнов, подчеркивается в материалах.
В них уточняется, что в одном производстве соединены ряд уголовных дел о совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений членами преступного сообщества, непосредственно Портнову заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, участии в банде, убийствах, покушениях и разбое.
Причастность Портнова к инкриминируемым деяниям подтверждается как материалами следствия, так и показаниями двух других обвиняемых, потерпевшего и свидетелей, говорится в документах.
Как заявляли в СК
РФ, в 1997 году на территории Самарской области Сергей Неверов
создал преступное сообщество "Неверовская группировка" с целью нападения на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. В составе преступного сообщества было образовано не менее шести банд.
Неверов находится в международном розыске, многие участники ОПГ получили в России большие тюремные сроки. Портнова некоторые СМИ называют куратором игорного бизнеса группировки, который также заведовал финансами преступников.