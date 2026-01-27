Рейтинг@Mail.ru
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно - РИА Новости, 27.01.2026
03:39 27.01.2026
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно
происшествия
россия
самарская область
москва
сергей неверов
следственный комитет россии (ск рф)
Одного из лидеров ОПГ "Неверовские" арестовали заочно

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Один из лидеров ОПГ "Неверовские" Виталий Портнов заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о 30 тяжких и особо тяжких преступлениях, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Портнов в конце 2025 года был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Суд в Москве арестовал его на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, правоохранители в данный момент не обладают информацией о том, где находится Портнов, подчеркивается в материалах.
В них уточняется, что в одном производстве соединены ряд уголовных дел о совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений членами преступного сообщества, непосредственно Портнову заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, участии в банде, убийствах, покушениях и разбое.
Причастность Портнова к инкриминируемым деяниям подтверждается как материалами следствия, так и показаниями двух других обвиняемых, потерпевшего и свидетелей, говорится в документах.
Как заявляли в СК РФ, в 1997 году на территории Самарской области Сергей Неверов создал преступное сообщество "Неверовская группировка" с целью нападения на граждан для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. В составе преступного сообщества было образовано не менее шести банд.
Неверов находится в международном розыске, многие участники ОПГ получили в России большие тюремные сроки. Портнова некоторые СМИ называют куратором игорного бизнеса группировки, который также заведовал финансами преступников.
