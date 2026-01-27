ЛДПР хотят закрепить обязанность опеки помогать семьям в сложных ситуациях

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Необходимо обязать органы опеки в первую очередь помогать семьям преодолевать тяжелые жизненные обстоятельства, создающие сложные условия для ребенка, а не выполнять исключительно карательную функцию, заявила РИА Новости руководитель депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.
"Предложение - дополнить статью 73 Семейного кодекса РФ. Если тяжелые жизненные обстоятельства семьи, как то же аварийное жильё, создают сложные условия для ребёнка, первой и главной обязанностью органов опеки должна стать помощь родителям в преодолении этих обстоятельств", - сказала Воропаева.
По ее словам, в ходе недавнего рабочего выезда в Ярославль она посетила семью, живущую в аварийном доме с трещинами и сыростью: в таких условиях мама растит десятилетнего сына-инвалида. Чтобы его искупать, мать греет воду на плите и использует лоханку, при этом расселение из жилья планируется только в 2032 году, рассказала депутат.
"Мы уже начали работу по поиску достойного жилья для этой семьи, но эта ситуация - не частный случай. По всей России в подобных условиях живут тысячи людей... Ситуацию усугубляет парадоксальная и чудовищная логика. Вместо того чтобы получить помощь в улучшении условий, семья, живущая в аварийном жилье, может столкнуться с претензиями органов опеки и попечительства. Это тупиковый и бесчеловечный путь. Органы опеки должны быть не карательным инструментом, а защитником семьи и помощником в преодолении кризиса", - отметила Воропаева.
Депутат Мосгордумы уточнила, что на практике ее предложение будет означать, что органы опеки будут обязаны активно подключать все службы для защиты семьи: жилищные, социальные, административные, а также помогать в оформлении документов, обращений и поиске альтернативного жилья, то есть не констатировать проблему, а стать для семьи координатором помощи.
"Это - законодательное закрепление логики поддержки вместо давления. Защита прав ребенка - это прежде всего сохранение для него семьи и создание достойных условий", - заключила собеседница агентства.