22:02 27.01.2026
В ООН призвали к снижению напряженности из-за "ядерной полуночи"
В ООН призвали к снижению напряженности из-за "ядерной полуночи"
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН призвали к снижению напряженности из-за "ядерной полуночи"

РИА Новости: Дюжаррик призвал к разоружению из-за "ядерной полуночи"

© REUTERS / Kevin Fogarty Стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи
 Стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Kevin Fogarty
Стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи
ООН, 27 янв – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости о новом времени до "ядерной полуночи" – 85 секунд – призвал к разоружению и снижению напряженности, чтобы "откатиться" хотя бы на одну секунду.
Ранее во вторник стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи, рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.
"На всех государствах-членах, особенно на ядерных державах, лежит ответственность вернуться на путь ядерного разоружения, снижения напряженности, чтобы мы могли отодвинуть стрелки "Часов Судного дня" хотя бы до 86 секунд", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
