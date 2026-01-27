В ООН призвали к снижению напряженности из-за "ядерной полуночи"

ООН, 27 янв – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости о новом времени до "ядерной полуночи" – 85 секунд – призвал к разоружению и снижению напряженности, чтобы "откатиться" хотя бы на одну секунду.

Ранее во вторник стрелки знаменитых часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи, рекордно близко к символическому ядерному апокалипсису в мире.

"На всех государствах-членах, особенно на ядерных державах, лежит ответственность вернуться на путь ядерного разоружения, снижения напряженности, чтобы мы могли отодвинуть стрелки "Часов Судного дня" хотя бы до 86 секунд", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.