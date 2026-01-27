Рейтинг@Mail.ru
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов - РИА Новости, 27.01.2026
16:50 27.01.2026
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов - РИА Новости, 27.01.2026
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов
Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам... РИА Новости, 27.01.2026
киргизия
россия
евразийский экономический союз
киргизия
россия
киргизия, россия, евразийский экономический союз
Киргизия, Россия, Евразийский экономический союз
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов

Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС из-за полисов ОМС для семей мигрантов

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Азамат Муканов.
"Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу", - рассказал Муканов на заседании комитета парламента Киргизии по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.
По его словам, Киргизия полагает, что нарушаются соглашения, принятые в рамках ЕАЭС. Одно заседание суда уже состоялось, решение ожидается примерно через две недели, отметил глава фонда.
В ходе заседания комитета киргизские депутаты призвали активизировать переговоры с российской стороной по упрощению получения полиса ОМС для семей мигрантов.
Комитет Госдумы поддержал ограничение количества счетов для мигрантов
21 января, 15:10
Киргизия Россия Евразийский экономический союз
 
 
