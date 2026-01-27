https://ria.ru/20260127/oms-2070596056.html
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов
Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам
БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Азамат Муканов.
"Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС
по этому вопросу", - рассказал Муканов на заседании комитета парламента Киргизии
по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.
По его словам, Киргизия полагает, что нарушаются соглашения, принятые в рамках ЕАЭС. Одно заседание суда уже состоялось, решение ожидается примерно через две недели, отметил глава фонда.
В ходе заседания комитета киргизские депутаты призвали активизировать переговоры с российской стороной по упрощению получения полиса ОМС для семей мигрантов.