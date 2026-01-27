Рейтинг@Mail.ru
Омский пенсионер полгода доказывал, что не умер - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 27.01.2026 (обновлено: 18:27 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/omich-2070524620.html
Омский пенсионер полгода доказывал, что не умер
Омский пенсионер полгода доказывал, что не умер - РИА Новости, 27.01.2026
Омский пенсионер полгода доказывал, что не умер
Житель Омска получил на портале "Госуслуги" уведомление о собственной смерти и только через полгода смог доказать в суде, что жив, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:58:00+03:00
2026-01-27T18:27:00+03:00
омск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260126/pensiya-2070234598.html
https://ria.ru/20250907/moshenniki-2040231903.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, происшествия
Омск, Происшествия
Омский пенсионер полгода доказывал, что не умер

РИА Новости: омский пенсионер отсудил 40 тыс рублей, полгода доказывая, что жив

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 27 янв — РИА Новости. Житель Омска получил на портале "Госуслуги" уведомление о собственной смерти и только через полгода смог доказать в суде, что жив, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"В Омске прокуратура в судебном порядке добилась признания живым местного жителя и взыскания компенсации морального вреда", — говорится в релизе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
26 января, 03:18
В надзорное ведомство обратился 62-летний пенсионер. Он рассказал, что в июле получил от "Госуслуг" уведомление о блокировке учетной записи и банковских карт в связи со смертью. В банках и различных бюджетных и государственных учреждениях мужчине также сообщили, что он считается умершим.
Причиной такой ситуации стала ошибка, которую допустили в больнице: данные пенсионера указали в медицинской карте умершего пациента, на основании которой затем оформили справку о смерти и другие документы.
Прокуроры внесли представление в медицинское учреждение и направили в суд иск об "установлении юридического факта нахождения в живых". Они также потребовали исправить запись акта о смерти и соответствующие документы и выплатить пенсионеру компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
Суд признал мужчину живым и удовлетворил требование прокуратуры.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам"
7 сентября 2025, 03:26
 
ОмскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала