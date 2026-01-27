Омский пенсионер полгода доказывал, что не умер

ОМСК, 27 янв — РИА Новости. Житель Омска получил на портале "Госуслуги" уведомление о собственной смерти и только через полгода смог доказать в суде, что жив, Житель Омска получил на портале "Госуслуги" уведомление о собственной смерти и только через полгода смог доказать в суде, что жив, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"В Омске прокуратура в судебном порядке добилась признания живым местного жителя и взыскания компенсации морального вреда", — говорится в релизе.

В надзорное ведомство обратился 62-летний пенсионер. Он рассказал, что в июле получил от "Госуслуг" уведомление о блокировке учетной записи и банковских карт в связи со смертью. В банках и различных бюджетных и государственных учреждениях мужчине также сообщили, что он считается умершим.

Причиной такой ситуации стала ошибка, которую допустили в больнице: данные пенсионера указали в медицинской карте умершего пациента, на основании которой затем оформили справку о смерти и другие документы.

Прокуроры внесли представление в медицинское учреждение и направили в суд иск об "установлении юридического факта нахождения в живых". Они также потребовали исправить запись акта о смерти и соответствующие документы и выплатить пенсионеру компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.