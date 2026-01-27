Многие украинские охранники Треблинки сбежали на Запад, рассказал историк

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Многие украинские охранники нацистского лагеря смерти Треблинка, выполнявшие работу палачей, избежали возмездия, перебравшись на Запад, скрыв свое кровавое прошлое при получении нового гражданства, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Во вторник отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц). Число погибших в этом лагере смерти варьируется от 1,1 до 4 миллионов человек.

Вторым после Освенцима по количеству уничтоженных мирных граждан, главным образом евреев, стал лагерь смерти Треблинка в 80 километрах от Варшавы , действовавший с июля 1942 года по октябрь 1943-го, и состоявший из двух нацистских концлагерей: Треблинки I – трудового лагеря, в котором погибли около 10 тысяч человек, и Треблинки II – одного из самых страшных лагерей уничтожения с количеством жертв порядка 800 тысяч человек. Непосредственными участниками массовых убийств узников Треблинки были украинские охранники-добровольцы из числа выпускников учебного лагеря СС Травники, называвшиеся в документах "украинер вахманы" (ukrainischen SS-Mannern)".

"Затаившихся и замаскировавшихся "травников" находили практически во всех регионах Советского Союза среди разных социальных групп населения. Скрываясь от справедливого возмездия, некоторые из них меняли установочные данные и места жительства, осложняя контрразведчикам задачу. По оценкам исследователей, с 1944 по 1987 год в СССР состоялось свыше 140 процессов (в том числе групповых) над бывшими охранниками СС из числа выпускников школы СС Травники, причастными к гибели тысяч узников нацистских концлагерей, включая и оба лагеря в Треблинке", - отметил Матвеев.

Так, в 1962 году в Киеве на скамье подсудимых предстали 11 бывших вахманов СС, выпускников учебного лагеря СС Травники, служивших сначала в лагере смерти Треблинка, а затем в Собиборе, розыск которых осуществляли контрразведчики КГБ Украинской ССР. "Приговором Военного трибунала Киевского военного округа от 31 марта 1962 года к высшей мере наказания (расстрелу) были осуждены три уроженца Житомирской области Евдоким Парфинюк, Яков Карплюк и Сергей Василенко, уроженец Черкасской области Иван Куринной (он же Куренной), уроженец Винницкой области Филипп Левчишин, уроженец Киевской области Самуил Прищ, а также ещё пятеро выходцев из других регионов СССР", - сказал Матвеев.

По его словам, совершенные в Треблинке преступления в обвинительном заключении и приговоре у каждого из них были зафиксированы примерно одинаково: "служил в "Зондеркоманде СС" Треблинского лагеря смерти, в котором принимал непосредственное участие в массовом истреблении людей: выгружал их из вагонов, гнал в раздевалки, а затем в газовые камеры, где они умерщвлялись отработанным газом. Кроме того, участвовал в расстреле в т. н. "лазарете" доставлявшихся туда из эшелонов граждан, которые не могли самостоятельно идти в газовые камеры, а также участвовал в расстреле рабочей команды, состоявшей из обреченных на смерть евреев".

По подсчетам исследователей, за время существования лагеря смерти Треблинка в нем, с учетом ротаций, проходили службу около 250 вахманов, которых после войны разыскивали советские органы госбезопасности, отметил Матвеев. В итоге из общего числа выявленных к высшей мере наказания были приговорены 45 человек. Из оставшихся двухсот значительная часть была разыскана и приговорена к различным срокам заключения.

Канады, "К сожалению, остались те, кому удалось избежать наказания. Они бесследно "растворились" на территории, главным образом, США Австралии , стран Латинской Америки и сохранили тем самым себе свободу и жизнь. Официальной статистики, дающей представление о том, сколько из более чем 5 тысяч выпускников "школы палачей" понесли наказание по ее окончании или были уничтожены на фронтах войны в ходе боевых действий на сегодняшний день не существует", - сказал эксперт.

По словам Матвеева, многие из бывших "травников" осели на жительстве за границей, в том числе США и Канаде, скрыв при получении гражданства своё нацистское прошлое, представившись советскими военнопленными или насильственно угнанными на работу в Германию , не желающими по каким-либо причинам возвращаться в Советский Союз. "В случае обретения ими гражданства другой страны их выдача в СССР для следствия и суда представлялась уже маловероятной", - отметил историк.

Заслуживающий внимания прецедент случился в декабре 1984 года, когда в Советский Союз из США был выслан ранее лишенный американского гражданства 77-летний украинец, уроженец крымского города Джанкой Федор Федоренко, подчеркнул Матвеев.

"Попав в плен в первые недели войны бывший военный водитель оказался в печально известном Шталаге № 319 в городе Хелм, где согласился сотрудничать с нацистами и отправился в учебный лагерь СС Травники, по окончании которого отличился при ликвидациях Люблинского и Варшавского гетто, а также в охране лагеря смерти Треблинка II. За служебное рвение был произведен в обервахманы и стал командовать целым подразделением охраны лагеря", - сказал эксперт.

После войны Федоренко оказался в США, где скрыл свое нацистское прошлое от иммиграционных служб при получении гражданства. В середине 1960-х выжившие в Треблинке опознали в нём жестокого охранника лагеря, после чего для Федоренко начались долгие годы судебных разбирательств, результатом которых стало лишение американского гражданства и депортация в страну прежнего гражданства – то есть в СССР. В середине 1986 года в Симферополе Крымский областной суд вынес Федоренко смертный приговор, который привели в исполнение в июле 1987 года.

"Пожалуй, самой "медийной" фигурой поистине мирового масштаба из числа бывших "травников" стал другой украинец, новоявленный американский гражданин Иван Демьянюк . Долгие годы в публичном поле и судах разворачивалась дискуссия, суть которой сводился к одному – является ли Иван Демьянюк тем самым украинским вахманом по прозвищу "Иван Грозный", самым жестоким охранником лагеря смерти Треблинка II, обслуживавшим газовые камеры и изощренно издевавшимся над заключенными, или нет", - отметил Матвеев.

В 1977 году уроженец Киевской области 57-летний Демьянюк был арестован в США в первый раз и обвинён в сокрытии сотрудничества с нацистами при получении американского гражданства. По результатам разбирательства его лишили гражданства и выслали в Израиль , и там в 1988 году приговорили к смертной казни, поскольку несколько свидетелей признали в нём того самого охранника-садиста "Ивана Грозного", добавил историк.

"Но после рассмотрения апелляции Верховный суд Израиля в 1993 году отменил приговор и освободил Демьянюка, поскольку появились свидетельства в его пользу, в том числе трофейные документы учебного лагеря Травники, захваченные контрразведкой "Смерш" в 1944 году, и хранившиеся в фондах Центрального архива бывшего КГБ СССР. Документы неопровержимо доказывали службу Демьянюка у нацистов, но не в Треблинке, а в лагерях Собибор, Майданек и Флоссенбюрг. Поэтому дальнейшее уголовное преследование Демьянюка строилось вокруг именно этих трех лагерей и растянулось вплоть до 2012 года", - сказал Матвеев.

В итоге было документально доказано, что тем самым "Иваном Грозным" являлся другой украинский вахман из числа "травников" - уроженец Днепропетровска Иван Марченко, обслуживавший двигатель внутреннего сгорания, выхлопы которого подавались в газовые камеры лагеря смерти Треблинка II, отметил Матвеев. "Кроме того, он с особой жестокостью издевался над заключенными, причем как живыми, так и мертвыми", - добавил историк.

"А вот "коллегу" Марченко по обслуживанию двигателя в Треблинке Николая Шалаева в 1950 году выявили воронежские контрразведчики. Он был арестован и на допросах рассказал подробности своей службы в лагере уничтожения. "Я вместе с Иваном Марченко, немцами и двумя евреями находился при моторе, который подавал газ в душегубку, – сообщил он следствию. – Это был обыкновенный четырехцилиндровый мотор, работавший на бензине", - сказал Матвеев.