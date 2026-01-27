Рейтинг@Mail.ru
01:46 27.01.2026 (обновлено: 01:47 27.01.2026)
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 мск до 19.00 мск", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
