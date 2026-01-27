Рейтинг@Mail.ru
Почти 1 млрд рублей льготных займов получат бизнесмены моногородов и ОЭЗ - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:03 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/oez-2070509527.html
Почти 1 млрд рублей льготных займов получат бизнесмены моногородов и ОЭЗ
Почти 1 млрд рублей льготных займов получат бизнесмены моногородов и ОЭЗ - РИА Новости, 27.01.2026
Почти 1 млрд рублей льготных займов получат бизнесмены моногородов и ОЭЗ
Около миллиарда рублей льготных займов в 2026 году могут получить предприниматели из моногородов и прилегающих особых экономических зон (ОЭЗ) по специальной... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:03:00+03:00
2026-01-27T12:03:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064575683_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_7260823c35cb2cf81e5fb3dee054037a.jpg
https://ria.ru/20260127/msp-2070500578.html
https://ria.ru/20260123/zabaykale-2069861917.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064575683_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_65765e488b9904aceee645633c3e83a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Почти 1 млрд рублей льготных займов получат бизнесмены моногородов и ОЭЗ

Около миллиарда рублей льготных займов получат предприниматели моногородов и ОЭЗ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП""
Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП"". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около миллиарда рублей льготных займов в 2026 году могут получить предприниматели из моногородов и прилегающих особых экономических зон (ОЭЗ) по специальной совместной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
Программа стартовала в декабре прошлого года и предусматривает льготную поддержку бизнеса (займы и банковские гарантии) 24 моногородов, 28 особых экономических зон и двух угольных моногородов.
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Число МСП в Хабаровском крае достигло более 50 тысяч в прошлом году
11:33
"Для Минэкономразвития поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах — это инструмент изменения структуры местной экономики. МСП помогает снижать зависимость территорий от одного работодателя, формировать новые направления занятости и создавать устойчивые точки роста. Совместная с Корпорацией МСП программа позволяет бизнесу привлекать ресурсы на льготных условиях и запускать проекты, которые напрямую влияют на качество жизни в таких городах", - отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин, его слова приводятся на сайте министерства.
Так, за декабрь прошлого года предприниматели уже получили льготное финансирование более чем на 200 миллионов рублей.
На специальных льготных условиях в 2025 году девять предприятий привлекли 214 миллионов рублей, еще шесть МСП получили банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов на общую сумму почти 162 миллиона рублей.
Наибольший объем финансирования — 172,5 миллиона рублей — пришелся на предприятия промышленного производства, 25 миллионов рублей получили производители пищевых продуктов, еще 16,5 миллиона рублей привлекли предприниматели из сферы услуг.
Среди регионов больше остальных — 115 миллионов рублей — привлек бизнес Свердловской области, 50 миллионов рублей — МСП Ярославской области, в Кемеровской области было получено 30 миллионов рублей, 16,5 миллиона рублей выделено МСП Красноярского края, 2,5 миллиона — Челябинской области. Программой уже воспользовались предприниматели из Бородина (Красноярский край), Верхнего Уфалея (Челябинская область), Топок (Кемеровская область — Кузбасс), Тутаева (Ярославская область), ОЭЗ "Кулибин" (Нижегородская область).
"В 2025 году мы увидели и оценили спрос предпринимателей на эту льготную программу, в 2026 году продолжим ее реализацию. Воспользоваться льготными условиями могут предприятия реального сектора экономики в обрабатывающем производстве, сфере логистики, гостиничной и научно-технической деятельности, индустрии общественного питания и ряде других отраслей. Для них предусмотрены ставки от 6–10% годовых в зависимости от целей привлечения средств", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что при нехватке залога для получения финансирования Корпорация МСП будет предоставлять „зонтичные“ поручительства.
"Это бесплатно для предпринимателя и оформляется бесшовно в одном окне банка вместе с кредитом", — подчеркнул гендиректор.
Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Подать заявку на получение льготного кредита можно на Цифровой платформе МСП.РФ.
По условиям программы для МСП моногородов и ОЭЗ, на инвестиционные цели максимальная льготная сумма финансирования составляет 200 миллионов рублей на срок до пяти лет. Для оборотных целей доступны кредиты до 50 миллионов рублей на три года. Резиденты ОЭЗ могут привлечь до 200 миллионов рублей на инвестиционные цели на срок до пяти лет.
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты
23 января, 13:45
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала