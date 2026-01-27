Почти 1 млрд рублей льготных займов получат бизнесмены моногородов и ОЭЗ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около миллиарда рублей льготных займов в 2026 году могут получить предприниматели из моногородов и прилегающих особых экономических зон (ОЭЗ) по специальной совместной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.

Программа стартовала в декабре прошлого года и предусматривает льготную поддержку бизнеса (займы и банковские гарантии) 24 моногородов, 28 особых экономических зон и двух угольных моногородов.

"Для Минэкономразвития поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах — это инструмент изменения структуры местной экономики. МСП помогает снижать зависимость территорий от одного работодателя, формировать новые направления занятости и создавать устойчивые точки роста. Совместная с Корпорацией МСП программа позволяет бизнесу привлекать ресурсы на льготных условиях и запускать проекты, которые напрямую влияют на качество жизни в таких городах", - отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин, его слова приводятся на сайте министерства.

Так, за декабрь прошлого года предприниматели уже получили льготное финансирование более чем на 200 миллионов рублей.

На специальных льготных условиях в 2025 году девять предприятий привлекли 214 миллионов рублей, еще шесть МСП получили банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов на общую сумму почти 162 миллиона рублей.

Наибольший объем финансирования — 172,5 миллиона рублей — пришелся на предприятия промышленного производства, 25 миллионов рублей получили производители пищевых продуктов, еще 16,5 миллиона рублей привлекли предприниматели из сферы услуг.

Среди регионов больше остальных — 115 миллионов рублей — привлек бизнес Свердловской области, 50 миллионов рублей — МСП Ярославской области, в Кемеровской области было получено 30 миллионов рублей, 16,5 миллиона рублей выделено МСП Красноярского края, 2,5 миллиона — Челябинской области. Программой уже воспользовались предприниматели из Бородина (Красноярский край), Верхнего Уфалея (Челябинская область), Топок (Кемеровская область — Кузбасс), Тутаева (Ярославская область), ОЭЗ "Кулибин" (Нижегородская область).

"В 2025 году мы увидели и оценили спрос предпринимателей на эту льготную программу, в 2026 году продолжим ее реализацию. Воспользоваться льготными условиями могут предприятия реального сектора экономики в обрабатывающем производстве, сфере логистики, гостиничной и научно-технической деятельности, индустрии общественного питания и ряде других отраслей. Для них предусмотрены ставки от 6–10% годовых в зависимости от целей привлечения средств", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что при нехватке залога для получения финансирования Корпорация МСП будет предоставлять „зонтичные“ поручительства.

"Это бесплатно для предпринимателя и оформляется бесшовно в одном окне банка вместе с кредитом", — подчеркнул гендиректор.

Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Подать заявку на получение льготного кредита можно на Цифровой платформе МСП.РФ.