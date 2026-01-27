Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега - РИА Новости, 27.01.2026
04:10 27.01.2026
Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега
Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега
2026-01-27T04:10:00+03:00
2026-01-27T04:10:00+03:00
Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега

РИА Новости: застраховавшиеся от обрушения крыши из-за снега получат выплату

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнег на крыше. Архивное фото
Снег на крыше. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Снег на крыше. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обрушение крыши здания из-за снега не входит в стандартный пакет рисков, которые покрываются страховой защитой, и получить выплату в случае такого события смогут только владельцы недвижимости, специально застраховавшие данный риск, рассказали РИА Новости в страховой компании "Ингосстрах".
"Обрушение крыши дома из-за снега признается страховым случаем, если в договор страхования включен данный риск. Стандартно полис страхования имущества физлиц покрывает такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механическое повреждение, противоправные действия третьих лиц, стихийное бедствие, короткое замыкание и др. Давление или сход снега не входит в стандартный пакет рисков, поэтому его надо страховать отдельно", - объяснил страховщик.
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега дорогу - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега
24 января, 03:10
"Поэтому случай будет признан страховым, если в договор включена так называемая "Группа рисков 1" в страховании имущества, которая покрывает данный риск", - уточнили в компании.
"Выплата не производится, если событие произошло за рамками действия договора страхования, а также, если в него не включен риск, предусматривающий защиту от давления или схода снега", - подчеркнули в "Ингосстрахе".
В компании признали, что частота таких происшествий отличается в разных регионах России. "В регионах с обильными снегопадами такие ситуации случаются достаточно часто. В южных районах обрушения из-за снега происходят значительно реже, однако при аномальных снегопадах также бывают", - напомнили эксперты.
В случае, если риск застрахован и страховое событие произошло, страхователю для получения выплаты нужно будет предоставить в страховую компанию комплект документов, кроме того, возможно, потребуется осмотр поврежденного имущества. "В некоторых случаях по решению страховщика осмотр не проводится, тогда достаточно загрузить фотоматериалы в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении", - добавили в компании.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега
23 января, 08:30
 
ЖильеРоссияИнгосстрах
 
 
