Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации
18:03 27.01.2026 (обновлено: 18:11 27.01.2026)
Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации
Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово на сайте "Авито" снято с публикации, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
РИА Новости
2026
Новости
Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Авито, Московская биржа
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово на сайте "Авито" снято с публикации, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала - объявление снято с публикации", - говорится на странице лота на "Авито".
Объявление пропало из профиля ПАО "Банк ПСБ", где оно было размещено 13 января. Лот остается доступным в системе "РТС-тендер", где и пройдет электронный аукцион.
Торги по продаже Домодедово пройдут 29 января в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе могут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей.
Аукцион по продаже Домодедово, который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт Домодедово выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
