Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта Домодедово на сайте "Авито" снято с публикации, выяснил корреспондент РИА Новости.

Аукцион по продаже Домодедово, который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.