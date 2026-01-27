В Великом Новгороде осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Водителя, сбившего насмерть мужчину и ребенка на велосипеде под Великим Новгородом, приговорили к 11,5 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, обвиняемый в августе 2025 года в состоянии опьянения двигался на автомобиле Volkswagen Touareg по дороге от деревни Горные Морины Новгородского округа в сторону Великого Новгорода. Не выдержав дистанцию с двигающимися в попутном направлении велосипедистами - девятилетней девочкой и 61-летним мужчиной, он сбил их. В результате ДТП велосипедисты погибли на месте, ещё одна двухлетняя девочка, находившаяся на велосипеде с мужчиной, была доставлена в больницу. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, обвиняемый свою вину признал. Установлено, что ранее мужчина уже был лишен прав почти на два года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
"В Великом Новгороде вынесен приговор местному жителю за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли мужчина и ребенок… Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 и п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения водителем, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения; нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения).
