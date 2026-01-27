Рейтинг@Mail.ru
Распространение вируса Нипах возможно из-за низкой изученности, заявила ВОЗ
13:15 27.01.2026 (обновлено: 13:22 27.01.2026)
Распространение вируса Нипах возможно из-за низкой изученности, заявила ВОЗ
Распространение вируса Нипах возможно из-за низкой изученности, заявила ВОЗ - РИА Новости, 27.01.2026
Распространение вируса Нипах возможно из-за низкой изученности, заявила ВОЗ
воз, женева (город), индия, бангладеш
ВОЗ, Женева (город), Индия, Бангладеш
Распространение вируса Нипах возможно из-за низкой изученности, заявила ВОЗ

ВОЗ: распространение вируса Нипах возможно из-за низкой изученности

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным дальнейшее заражение населения вирусом Нипах из-за низкой изученности заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
"Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию", - заявил он.
По его словам, необходимо повысить осведомленность населения о факторах риска, таких как употребление сока финиковой пальмы.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала, есть ли риск завоза вируса Нипах в Россию
26 января, 18:49
 
ВОЗ Женева (город) Индия Бангладеш
 
 
