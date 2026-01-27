ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах

ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю с ней на фоне заражений вирусом Нипах, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Индией , исходя из имеющейся на данный момент информации", - сказал он.

По его словам, на данный момент рекомендованные меры в области общественного здравоохранения совместно разрабатываются национальными и региональными группами здравоохранения.