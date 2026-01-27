https://ria.ru/20260127/nipakh-2070527588.html
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах - РИА Новости, 27.01.2026
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю с ней на фоне заражений вирусом Нипах,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:08:00+03:00
2026-01-27T13:08:00+03:00
2026-01-27T13:21:00+03:00
индия
воз
в мире
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg
https://ria.ru/20260126/rossija-2070249370.html
индия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_412:159:2789:1942_1920x0_80_0_0_739dff2a3bbd5c75652f5c6ad5fe0ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, воз, в мире, женева (город)
Индия, ВОЗ, В мире, Женева (город)
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах
ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки в Индию из-за вируса Нипах
ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю с ней на фоне заражений вирусом Нипах, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
"ВОЗ
не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Индией
, исходя из имеющейся на данный момент информации", - сказал он.
По его словам, на данный момент рекомендованные меры в области общественного здравоохранения совместно разрабатываются национальными и региональными группами здравоохранения.
"Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку", - отметил он.