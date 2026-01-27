Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах
13:08 27.01.2026 (обновлено: 13:21 27.01.2026)
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю с ней на фоне заражений вирусом Нипах,... РИА Новости, 27.01.2026
ВОЗ пока не рекомендовала ограничить поездки в Индию из-за вируса Нипах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю с ней на фоне заражений вирусом Нипах, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
"ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Индией, исходя из имеющейся на данный момент информации", - сказал он.
По его словам, на данный момент рекомендованные меры в области общественного здравоохранения совместно разрабатываются национальными и региональными группами здравоохранения.
"Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку", - отметил он.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
26 января, 08:13
 
