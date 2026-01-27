Нетаньяху назвал следующий этап мирного плана по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что для еврейского государства следующим этапом мирного плана по сектору Газа станет разоружение движения ХАМАС и демилитаризация сектора, а не его восстановление.
Выступая в парламенте страны вскоре после известий о возвращении из сектора Газа тела последнего израильского заложника, Нетаньяху заявил, что его правительство выполнило свою моральную и этическую миссию по возвращению на родину всех похищенных, как живых, так и погибших. Премьер отметил, что из 255 заложников, похищенных палестинскими радикалами, живыми удалось вернуть 168 человек.
"Мы вернули в Израиль всех наших заложников, живых и мертвых, и сегодня — последнего из них. Мы находимся в начале следующего этапа... Следующий этап — это разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора Газа... а не восстановление. Мы заинтересованы в продвижении этого этапа, а не в его затягивании, и мы будем это делать. Чем скорее мы разоружим ХАМАС и демилитаризуем сектор Газа, тем скорее мы достигнем целей войны", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
В январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.