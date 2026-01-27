Нетаньяху назвал следующий этап мирного плана по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что для еврейского государства следующим этапом мирного плана по сектору Газа станет разоружение движения ХАМАС и демилитаризация сектора, а не его восстановление.