БЕРЛИН, 27 янв – РИА Новости. Бывший министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен считает ненависть к русским навязанной немцам извне "традицией", которую преодолеть можно лишь через общение и культурный обмен с Россией, об этом он написал в своей статье для портала Nachdenkseiten.
"Русофобия, которую сегодня продолжают культивировать такие политики ХДС, как (канцлер ФРГ - ред.) Фридрих Мерц, (глава МИД - ред.) Йоханн Вадефуль или ("ястреб" в партии - ред.) Родерих Кизеветтер, восходит не в последнюю очередь к (первому канцлеру ФРГ - ред.) Конраду Аденауэру, который ещё в 1946 году, подобно (генералу армии США Джорджу - ред.) Паттону, видел "Азию на Эльбе" и постоянно предупреждал о советской угрозе", - пишет экс-политик в статье под заголовком "Ненависть к русским является немецкой традицией".
По словам Лафонтена, послевоенная политика ФРГ была сформирована враждебностью и ненавистью к России, закрепила разделение Германии, подстегнула Холодную войну и явила собой двойную мораль – ведь нацисты убили не только шесть миллионов евреев, но и 25 миллионов граждан Советского Союза, подчеркивает он.
"В последующее (после войны - ред.) время славянофобию нацистов подхватили США, чтобы вести свою борьбу против коммунизма и Советского Союза", - отмечает бывший министр.
В качестве исключения из правил экс-министр привел "политику разрядки" четвертого канцлера ФРГ Вилли Брандта, однако уже в 2000-х годах, как пишет политик, Германия "отвергла протянутую руку" президента РФ Владимира Путина, который 25 сентября 2001 года в бундестаге заявил, что культура никогда не знала границ и всегда была общим достоянием немцев и русских.
"("Отец-основатель" ЕС - ред.) Жан Монне, который вместе с другими заложил основы примирения и сотрудничества враждовавших европейских наций, якобы сказал однажды: "Если бы мне пришлось начать заново, я бы начал с культуры". Культура преодолевает границы и сближает людей. Почему бы нам не попробовать ещё раз?" - добавил Лафонтен.
Экс-министр подчеркнул, что, в ином случае, немцы "не выживут", если попытаются установить "мир" с ядерной державой Россией с помощью военной силы.
Статья Лафонтена была опубликована 26 января, за день до того, когда отмечается 81-я годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме.
