Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали ненависть к русским немецкой традицией - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/nenavist-2070636630.html
В Германии назвали ненависть к русским немецкой традицией
В Германии назвали ненависть к русским немецкой традицией - РИА Новости, 27.01.2026
В Германии назвали ненависть к русским немецкой традицией
Бывший министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен считает ненависть к русским навязанной немцам извне... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:58:00+03:00
2026-01-27T19:58:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
оскар лафонтен
фридрих мерц
владимир путин
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260127/kiev-2070566328.html
https://ria.ru/20260127/germaniya-2070471714.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, оскар лафонтен, фридрих мерц, владимир путин, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Германия, Россия, США, Оскар Лафонтен, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ХДС/ХСС, Евросоюз
В Германии назвали ненависть к русским немецкой традицией

Экс-глава Минфина ФРГ Лафонтен: ненависть к русским является немецкой традицией

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 27 янв – РИА Новости. Бывший министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен считает ненависть к русским навязанной немцам извне "традицией", которую преодолеть можно лишь через общение и культурный обмен с Россией, об этом он написал в своей статье для портала Nachdenkseiten.
"Русофобия, которую сегодня продолжают культивировать такие политики ХДС, как (канцлер ФРГ - ред.) Фридрих Мерц, (глава МИД - ред.) Йоханн Вадефуль или ("ястреб" в партии - ред.) Родерих Кизеветтер, восходит не в последнюю очередь к (первому канцлеру ФРГ - ред.) Конраду Аденауэру, который ещё в 1946 году, подобно (генералу армии США Джорджу - ред.) Паттону, видел "Азию на Эльбе" и постоянно предупреждал о советской угрозе", - пишет экс-политик в статье под заголовком "Ненависть к русским является немецкой традицией".
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Вчера, 15:26
По словам Лафонтена, послевоенная политика ФРГ была сформирована враждебностью и ненавистью к России, закрепила разделение Германии, подстегнула Холодную войну и явила собой двойную мораль – ведь нацисты убили не только шесть миллионов евреев, но и 25 миллионов граждан Советского Союза, подчеркивает он.
"В последующее (после войны - ред.) время славянофобию нацистов подхватили США, чтобы вести свою борьбу против коммунизма и Советского Союза", - отмечает бывший министр.
Лафонтен напоминает, что эта борьба продолжилась и после развала СССР уже против России посредством пропаганды, экономических войн, поставок оружия, наращивания вооружений, "смены режима" на Украине в 2014 году и "прокси-конфликта" украинской армии против России.
В качестве исключения из правил экс-министр привел "политику разрядки" четвертого канцлера ФРГ Вилли Брандта, однако уже в 2000-х годах, как пишет политик, Германия "отвергла протянутую руку" президента РФ Владимира Путина, который 25 сентября 2001 года в бундестаге заявил, что культура никогда не знала границ и всегда была общим достоянием немцев и русских.
"("Отец-основатель" ЕС - ред.) Жан Монне, который вместе с другими заложил основы примирения и сотрудничества враждовавших европейских наций, якобы сказал однажды: "Если бы мне пришлось начать заново, я бы начал с культуры". Культура преодолевает границы и сближает людей. Почему бы нам не попробовать ещё раз?" - добавил Лафонтен.
Экс-министр подчеркнул, что, в ином случае, немцы "не выживут", если попытаются установить "мир" с ядерной державой Россией с помощью военной силы.
Статья Лафонтена была опубликована 26 января, за день до того, когда отмечается 81-я годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 09:19
 
В миреГерманияРоссияСШАОскар ЛафонтенФридрих МерцВладимир ПутинХДС/ХССЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала