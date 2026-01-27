https://ria.ru/20260127/nenavist-2070475527.html
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой - РИА Новости, 27.01.2026
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой
Москва считает большой ошибкой лютую ненависть в адрес России со стороны властей Польши и Прибалтики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:40:00+03:00
2026-01-27T09:40:00+03:00
2026-01-27T09:45:00+03:00
россия
польша
прибалтика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_0:4:2959:1668_1920x0_80_0_0_72444f4fbc0ec1a65c313c85230144c3.jpg
https://ria.ru/20260120/pribaltika-2069013301.html
россия
польша
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_aa3ad3ce7aaec1b7367698d3c7a6a489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, прибалтика, в мире
Россия, Польша, Прибалтика, В мире
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой
Песков назвал ненависть к РФ со стороны Польши и стран Прибалтики ошибкой