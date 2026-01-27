Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой
09:40 27.01.2026
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой
Москва считает большой ошибкой лютую ненависть в адрес России со стороны властей Польши и Прибалтики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2026
В Кремле назвали ненависть к России со стороны Польши большой ошибкой

Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва считает большой ошибкой лютую ненависть в адрес России со стороны властей Польши и Прибалтики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Польша и Прибалтика почему-то постоянно боятся Россию и демонизируют ее.
"Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских. И ошибка ли это? Ошибка. Большая ошибка. Потому что из русской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень многое для себя", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
