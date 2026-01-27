Нейросеть не заменит живых учителей, считает патриарх Кирилл

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Нейросеть не заменит живое общение учителя и ученика, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Ранее он заявил, что нужно восстановить авторитет педагога в системе образования и обществе.
"Убеждён, что живое общение учителя и ученика не заменит никакая нейросеть. Именно педагог должен оставаться авторитетом для учащихся. Крайне важно поддерживать учителя профессионально, а также методически и морально", - сказало патриарх Кирилл.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.