Нейросеть не заменит живых учителей, считает патриарх Кирилл

Религия
 
18:18 27.01.2026 (обновлено: 19:33 27.01.2026)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Москве. 27 января 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Москве. 27 января 2026
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Нейросеть не заменит живое общение учителя и ученика, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Ранее он заявил, что нужно восстановить авторитет педагога в системе образования и обществе.
"Убеждён, что живое общение учителя и ученика не заменит никакая нейросеть. Именно педагог должен оставаться авторитетом для учащихся. Крайне важно поддерживать учителя профессионально, а также методически и морально", - сказало патриарх Кирилл.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ
Вчера, 18:16
 
