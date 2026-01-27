https://ria.ru/20260127/neft-2070457446.html
Стало известно, сколько российской нефти ЕС купит в этом году
Стало известно, сколько российской нефти ЕС купит в этом году - РИА Новости, 27.01.2026
Стало известно, сколько российской нефти ЕС купит в этом году
Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам". РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T06:09:00+03:00
2026-01-27T06:09:00+03:00
2026-01-27T06:09:00+03:00
экономика
россия
европа
москва
евросоюз
евростат
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg
https://ria.ru/20260125/merkosur-2070139052.html
https://ria.ru/20260120/evropa-2068921474.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c26539c46cd776c7f3a5fc5007b32b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, москва, евросоюз, евростат, еврокомиссия
Экономика, Россия, Европа, Москва, Евросоюз, Евростат, Еврокомиссия
Стало известно, сколько российской нефти ЕС купит в этом году
РИА Новости: доля российской нефти в импорте ЕС в 2026 году составит 1-2%
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
"ЕС
практически перестал покупать нефть из РФ
- продолжаются поставки только по нефтепроводу "Дружба" в страны центральной Европы
. На этом фоне доля РФ в импорте нефти в Евросоюз может держаться в диапазоне 1-2%", - прогнозирует аналитик компании Сергей Кауфман.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции лишь усложняют для европейских стран процесс отказа от российской нефти, так например, они привели к росту цен на нефть в 2022-2024 годы.
"В октябре-ноябре наблюдался рост крэк-спредов на дизель до максимума с 2022 года на фоне предложения запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - добавил Кауфман.
По расчетам РИА Новости, основанным на данных Евростата
, еще четыре года назад доля России в нефтяном импорте Евросоюза достигала четверти, страна была крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок. Уже к 2025 году ситуация изменилась - по итогам января-ноября доля упала до 2%.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что ЕК
внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.