Стало известно, сколько российской нефти ЕС купит в этом году

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".

ЕС практически перестал покупать нефть из РФ - продолжаются поставки только по нефтепроводу "Дружба" в страны центральной Европы . На этом фоне доля РФ в импорте нефти в Евросоюз может держаться в диапазоне 1-2%", - прогнозирует аналитик компании Сергей Кауфман.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции лишь усложняют для европейских стран процесс отказа от российской нефти, так например, они привели к росту цен на нефть в 2022-2024 годы.

"В октябре-ноябре наблюдался рост крэк-спредов на дизель до максимума с 2022 года на фоне предложения запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - добавил Кауфман.

По расчетам РИА Новости, основанным на данных Евростата , еще четыре года назад доля России в нефтяном импорте Евросоюза достигала четверти, страна была крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок. Уже к 2025 году ситуация изменилась - по итогам января-ноября доля упала до 2%.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что ЕК внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.