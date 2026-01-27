Рейтинг@Mail.ru
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
01:55 27.01.2026 (обновлено: 11:03 27.01.2026)
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
Пограничная служба США под руководством Грегори Бовино планирует вывести часть агентов из Миннеаполиса, штат Миннесота, предположительно, в ближайшие дни,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:55:00+03:00
2026-01-27T11:03:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
дональд трамп
тим уолц
миннеаполис
сша
миннесота
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, дональд трамп, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Дональд Трамп, Тим Уолц
СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса

NBC: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса на фоне протестов

© REUTERS / Seth HeraldСотрудники правоохранительных органов во время столкновений с демонстрантами возле отеля, где, как сообщается, проживает Грег Бовино, в штате Миннесота
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с демонстрантами возле отеля, где, как сообщается, проживает Грег Бовино, в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Seth Herald
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с демонстрантами возле отеля, где, как сообщается, проживает Грег Бовино, в штате Миннесота
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Пограничная служба США под руководством Грегори Бовино планирует вывести часть агентов из Миннеаполиса, штат Миннесота, предположительно, в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцом о текущей ситуации в штате, сложившейся в результате протестов и действий миграционной полиции ICE.
"Ожидается, что комиссар пограничной службы Грегори Бовино покинет Миннеаполис завтра... Погранично-таможенная служба планирует сократить численность своих агентов, которые находятся в Миннеаполисе, на этой неделе", – передает телеканал.
Начавшийся в январе рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов против в штате.
В миреМиннеаполисСШАМиннесотаДональд ТрампТим Уолц
 
 
