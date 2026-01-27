СМИ: погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Пограничная служба США под руководством Грегори Бовино планирует вывести часть агентов из Миннеаполиса, штат Миннесота, предположительно, в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцом о текущей ситуации в штате, сложившейся в результате протестов и действий миграционной полиции ICE.
"Ожидается, что комиссар пограничной службы Грегори Бовино покинет Миннеаполис завтра... Погранично-таможенная служба планирует сократить численность своих агентов, которые находятся в Миннеаполисе, на этой неделе", – передает телеканал.
Начавшийся в январе рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов против в штате.