Навроцкий исказил историю и обвинил СССР в Холокосте

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом исказил историю, обвинив СССР в причастности к Холокосту.
"Да. Эти семь тысяч (выживших узников "Аушвица" – ред.), которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря "Аушвиц" их не ждала свобода", - заявил Навроцкий, выступая на памятной церемонии в музее Освенцима.
При этом он снова повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.
В последние годы в Польше преобладает искаженная подача роли СССР во Второй мировой войне. Так, сейм Польши в 2020 году принял резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало войны, отмечая, что подпись СССР под пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года открыла путь к агрессии против Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.
Российская официальная позиция последовательно отрицает тезисы польской стороны о том, что СССР "развязал" Вторую мировую войну или несет за это равную с нацистской Германией ответственность. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Польши в адрес СССР "спекуляцией" и попыткой играть на тяжёлых исторических событиях, подчёркивая, что такие заявления не отражают исторической правды.
