Навроцкий исказил историю и обвинил СССР в Холокосте

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом исказил историю, обвинив СССР в причастности к Холокосту.

При этом он снова повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.