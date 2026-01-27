Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили новый фактор развития диабета
Наука
 
07:00 27.01.2026
Ученые обнаружили новый фактор развития диабета
Дефицит микроэлемента хрома в организме человека может привести к развитию диабета второго типа, установили специалисты ЮУрГУ в составе международного научного...
2026-01-27T07:00:00+03:00
2026-01-27T07:00:00+03:00
Ученые обнаружили новый фактор развития диабета

РИА Новости: ученые установили связь между дефицитом хрома и развитием диабета

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дефицит микроэлемента хрома в организме человека может привести к развитию диабета второго типа, установили специалисты ЮУрГУ в составе международного научного коллектива. Открытие позволит на основе быстрого скрининга кожи ладони выявлять пациентов из группы риска. Результаты представлены в SHIFAA.
Диабет второго типа — это заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин для утилизации глюкозы (сахара) из крови. Глюкоза, в свою очередь, служит главным "топливом" для правильной работы клеток, однако, чтобы попасть внутрь, ей нужен гормон инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Если ткани организма плохо реагируют на инсулин (развивается инсулинорезистентность), то производство инсулина снижается, пояснили ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Сургуте выяснили, чем грозит раннее развитие диабета беременных
10 декабря 2025, 07:00
Специалисты вуза с коллегами из Ирака обнаружили, что ранним признаком развития устойчивости клеток к переносчику сахара является дефицит микроэлемента хрома в тканях. У людей с пониженным уровнем хрома инсулинорезистентность была значительно выше, даже если уровень сахара и инсулина в крови еще оставался в норме, объяснил лаборант управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Аммар Кади.
«

"Можно представить инсулин как "ключ", который открывает клетки для глюкозы — источника энергии. Хром действует как "смазка для замка", он помогает инсулину работать эффективнее. Если хрома не хватает, "ключ" поворачивается с трудом, клетки не получают энергию, а сахар остается в крови. Со временем это может привести к диабету и другим метаболическим нарушениям", — добавил ученый.

Кади пояснил, что связь хрома и диабета изучалась и раньше, но обычно через анализы крови или волос. В качестве альтернативного метода быстрой оценки концентрации микроэлемента ученые предложили использовать быстрый анализ по коже ладони.
Молекула - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
10 ноября 2025, 13:59
"Такой способ быстрый, безопасный и не требует забора крови, поэтому применим в любой стране, включая регионы с низким уровнем медицинской инфраструктуры. На основе быстрого скрининга врач может рекомендовать коррекцию питания или добавки", — подчеркнул Кади.
В исследовании принимали участие здоровые пациенты и люди с выраженной инсулинорезистентностью. В будущем ученые планируют исследовать более крупные выборки пациентом, в том числе с развившемся диабетом II типа, а также разработать продукты питания с помощью современных пищевых технологий с повышенной стабильностью и биодоступностью хрома.
Девушка с пластырем на плече - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Саратове научились измерять уровень сахара без уколов
10 октября 2025, 09:00
Исследование проводилось в рамках международного сотрудничества между ЮУрГУ и университетами Ирака: Диялы, Аль-Байан и Билад ар-Рафидейн.
 
