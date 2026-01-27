Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о готовящейся провокации НАТО вблизи российской границы
15:50 27.01.2026
СМИ сообщили о готовящейся провокации НАТО вблизи российской границы
СМИ сообщили о готовящейся провокации НАТО вблизи российской границы
Несколько стран — участниц НАТО, среди которых США, Франция и Великобритания, проведут учения в Норвегии для тренировки ведения военных операций против России в РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:50:00+03:00
2026-01-27T15:50:00+03:00
СМИ сообщили о готовящейся провокации НАТО вблизи российской границы

FT: НАТО проведет учения в Норвегии для отработки ведения войны с РФ в Арктике

Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Несколько стран — участниц НАТО, среди которых США, Франция и Великобритания, проведут учения в Норвегии для тренировки ведения военных операций против России в Арктическом регионе, пишет Financial Times.
"В марте около 25 тысяч военнослужащих альянса, включая четыре тысячи из Соединенных Штатов, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, которые будут направлены на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях", — говорится в статье.
По данным издания, усиление активности связано с оценкой возможностей России в Арктике.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Вчера, 15:26
В среду газета Times отметила, что американцы едва ли подготовлены к самостоятельным операциям в Арктике и уступают в этом аспекте европейцам. По словам источника, в ходе учений НАТО Joint Viking на севере Норвегии в марте 2025 года они испытывали заметные трудности — финских резервистов, игравших в учениях роль захватчиков, пришлось просить быть снисходительнее, "чтобы они перестали побеждать".
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии".
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, заявил посол
Вчера, 09:54
 
