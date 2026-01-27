Рейтинг@Mail.ru
НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, заявил посол - РИА Новости, 27.01.2026
09:54 27.01.2026
НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, заявил посол
в мире, балтийское море, россия, таллин, нато
В мире, Балтийское море, Россия, Таллин, НАТО
НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, заявил посол

Абилов: НАТО пытается навязать свое видение безопасности на Балтике

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами. Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы стала превращаться в зону конфронтации", - сказал он.
По словам российского дипломата, "о нежелании альянса выстроить открытый диалог по обсуждению путей деэскалации свидетельствует и запущенная в прошлом году миссия "Балтийский часовой", которая фактически служит лишь одной цели - навязать свое видение "безопасности" на Балтике".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
В мире, Балтийское море, Россия, Таллин, НАТО
 
 
