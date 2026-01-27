Рейтинг@Mail.ru
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
08:00 27.01.2026
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически - РИА Новости, 27.01.2026
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика
Аналитика

НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Волшебный сад и его окрестности уже сутки с придыханием обсуждают животворящую новость, от которой на Фрунзенской набережной, по идее, уже должны начать позвякивать в сталинских подстаканниках ложечки: целый бригадный генерал, заместитель начальника штаба НАТО по операциям Томас Ловин объявил, что России осталось на несколько дней, поскольку в НАТО стартует невероятный, уникальный и, конечно, не имеющий аналогов в истории проект — "Автоматическая стена".
Планируется, что по всей границе НАТО с Россией будет создана некая буферная зона, управляемая искусственным интеллектом (ну куда ж теперь без него) и набитая под завязку космическими, наземными, воздушными и киберсенсорами, а также дронами, автономными боевыми машинами, наземными роботами, автоматическими средствами ПВО и противоракетными системами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению
Вчера, 08:00
Задача этой автоматической зоны, или стены — заранее засечь наступающего врага и без привлечения изнеженно-пацифистской европейской живой силы нанести ему максимальный урон. Если вдруг до собственно расположения основных сил НАТО, показавших себя в полной боевой выкладке в Гренландии, доковыляет кто-то живой, его уже милосердно добьют вручную.
Судя по всему, желание показать русским автоматическую кузькину мать настолько острое, что на красивых евробумажках планируется сдать всю эту красоту уже к концу 2027 года.
Уняв радостное сердцебиение, некоторые европейские обыватели могут все же ощутить некое дежавю. Погодите, а не было ли уже чего-то подобного? Вроде было не так давно, нет? Или кажется?
Успокойтесь, граждане: не кажется — было, и не раз.
Если мысленно вернуться в октябрь 2025 года, то можно сразу окунуться в духоподъемные новости о создании "общеевропейской стены дронов". Это, естественно, "самый амбициозный мультинациональный оборонный проект в истории".
В историческом проекте предполагалось использовать новейшие сенсоры, программное обеспечение на искусственном интеллекте, глушилки, ракеты и, конечно, бесконечное количество всяческих дронов, одной левой сбивающих летающие консервные банки русских.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп предложил испытать НАТО
23 января, 05:16
А где же великая стена теперь, спросите вы. И дроны где?
А нигде.
Великие евродержавы не сошлись, кто за что отвечает, кто что делает и сколько денег дает. В итоге министр обороны Германии Писториус заявил, что "концепт вряд ли будет готов ранее чем через три, нет, четыре года". Кроме того, был опубликован экспертный доклад, согласно которому на каждые две тысячи километров границы нужно минимум двести мощных радаров, а это нереально, плюс если русские дроны залетают этим радарам "за спину", их уже будет невозможно отслеживать и сбивать.
Красивые схемы положили до времени в стол, но был и позитив: Еврокомиссия успела утвердить на проект кредиты на 150 миллиардов евро. Зря, что ли, схемы рисовали?
Однако дежавю на этом не заканчивается.
Волны памяти и ностальгии приносят нам воспоминания о проекте "Балтийская линия обороны" (Baltic Defence Line), где "трибалтийские тигры" собирались построить непроходимый, непроницаемый и непробиваемый рубеж против русских. Героическая линия должна была быть готова в 2025 году. На данный момент ее статус в Латвии: "Продолжаются инфраструктурные работы". В Литве: "Задержка относительно изначальных сроков". В Эстонии немного сложнее. Лидеры скоростных мозговых синапсов в итоге обнаружили, что там, где планировались сотни неуязвимых бункеров, — частная земля и теперь ее надо выкупать. Вот как бывает.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Счастливые вассалы" Америки не хотят становиться ее "несчастными рабами"
Вчера, 08:00
Вспоминается также финский проект "Пограничный забор" от 2022 года. Как известно, благодаря умению просчитывать шаги, финны поимели не только президента-гольфиста, но и самую протяженную границу между Россией и НАТО.
Осознав сей факт, они решили от России надежно отгородиться и принялись строить "умную" стену из физических заграждений (четырехметровый забор с "колючкой"), снабженную чудесами техники вроде акустических датчиков, способных засечь шаги тренированных бурых медведей, камер с высоким разрешением и даже громкоговорителей ("Руски, сдавайся, у нас сегодня борщ и махорка!").
Но почему-то не срослось: пока из 1340 километров работы шевелятся на 200 километрах. Официальная готовность — лето 2026 года, но что-то подсказывает, что будут найдены очень важные причины увеличения сроков.
Возникает вопрос: почему с таким упорством снова и снова возникают все эти липовые стены? Все мыслимые и немыслимые должностные лица и эксперты объяснили на пальцах, что Россию они, случись чего, не остановят — никто пешком с калашом до Европы не пойдет. Как признал генсек НАТО Рютте, "российские ракеты нового поколения летят со скоростью, во много раз превышающей скорость звука. До европейских столиц — считаные минуты. Больше нет "восточного фланга" или "западной части" НАТО — есть просто НАТО".
Исследовательская группа Европарламента на одном из брифингов приоткрыла завесу: "Главная цель "Стены дронов" — успокоить испуганное население".
Но, скорее всего, просто хочется украсть денег: про старые проекты быстро забывают, а новых идей так много!
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над европейской безопасностью
Вчера, 18:06
 
